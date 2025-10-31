В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50% при условии их официального трудоустройства и проживания в селе не менее трех лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым установить повышенный размер пособия по беременности и родам для женщин, постоянно проживающих в сельской местности на основании регистрации", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что инициативой также предлагается ввести компенсацию транспортных расходов на проезд к врачам в рамках ОМС.

"Принятие законопроекта " Справедливой России " поможет снизить финансовые, медицинские барьеры для рождения детей, восстановит справедливость и укрепит демографический потенциал сельских территорий", - сказал он.

Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что женщины на селе сталкиваются с серьезными трудностями. "Низкие доходы - почти в два раза ниже, чем в крупных городах, тяжелый физический труд, нехватка врачей и отсутствие транспорта до ближайших медучреждений. Многие вынуждены ездить за консультациями за сотни километров - за свой счет и в ущерб здоровью", - добавила она.