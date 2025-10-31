Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел - РИА Новости, 31.10.2025
04:46 31.10.2025
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением увеличить пособие по беременности и... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:46:00+03:00
2025-10-31T04:46:00+03:00
общество
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
справедливая россия
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф, справедливая россия
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Справедливая Россия
В ГД предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел

СРЗП предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50% при условии их официального трудоустройства и проживания в селе не менее трех лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и детских пособий
15 октября, 05:17
"Представляется необходимым установить повышенный размер пособия по беременности и родам для женщин, постоянно проживающих в сельской местности на основании регистрации", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что инициативой также предлагается ввести компенсацию транспортных расходов на проезд к врачам в рамках ОМС.
"Принятие законопроекта "Справедливой России" поможет снизить финансовые, медицинские барьеры для рождения детей, восстановит справедливость и укрепит демографический потенциал сельских территорий", - сказал он.
Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что женщины на селе сталкиваются с серьезными трудностями. "Низкие доходы - почти в два раза ниже, чем в крупных городах, тяжелый физический труд, нехватка врачей и отсутствие транспорта до ближайших медучреждений. Многие вынуждены ездить за консультациями за сотни километров - за свой счет и в ущерб здоровью", - добавила она.
Глава думского комитета выразила уверенность, что принятие предлагаемой меры послужит инструментом для укрепления семьи, защиты материнства и стимулирования рождаемости.
Женщина с младенцем на руках - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Россияне могут получать пособие по уходу за каждым ребенком из двойни
26 октября, 02:20
 
ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
