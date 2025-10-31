В Госдуме предложили повысить МРОТ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов внесут в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей, копия таблицы поправок есть в распоряжении РИА Новости.