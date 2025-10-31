Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили повысить МРОТ - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/gosduma-2051985679.html
В Госдуме предложили повысить МРОТ
В Госдуме предложили повысить МРОТ - РИА Новости, 31.10.2025
В Госдуме предложили повысить МРОТ
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов внесут в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T01:47:00+03:00
2025-10-31T01:47:00+03:00
общество
россия
айрат гибатдинов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20251028/mrot-2051062651.html
https://ria.ru/20251022/mintrud-2049896667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, айрат гибатдинов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Айрат Гибатдинов, Госдума РФ, КПРФ
В Госдуме предложили повысить МРОТ

КПРФ предложили повысить МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов внесут в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей, копия таблицы поправок есть в распоряжении РИА Новости.
Поправка вносится к правительственному законопроекту об установлении МРОТ в размере 27 093 рубля с 1 января 2026 года, который был принят Госдумой в первом чтении на минувшей неделе.
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиянам назвали выплаты, которые вырастут после повышения МРОТ
28 октября, 03:15
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц", - говорится в таблице поправок, предлагаемых парламентариями.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что сумма в 45 тысяч рублей, которая предлагается парламентариями от КПРФ, обоснована расчётами учёных и экспертов. По его мнению, это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях.
"Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России. Учитывая огромную инфляцию, повышение налоговой нагрузки на граждан, говорить о достаточном размере оплаты труда на уровне 27 тысяч нельзя. На эти деньги невозможно жить работающему человеку", - констатировал политик.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году
22 октября, 17:05
 
ОбществоРоссияАйрат ГибатдиновГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала