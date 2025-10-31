Рейтинг@Mail.ru
"Больше, чем драма": в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
31.10.2025
01:09 31.10.2025
"Больше, чем драма": в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
"Больше, чем драма": в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть
"Больше, чем драма": в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Welt: Кая Каллас потерпела поражение в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicВерховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза, пишет немецкая газета Die Welt.
Каллас, как уточняет издание, пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако она не учла, что это вызовет недовольство фон дер Ляйен, поскольку Зельмайр, известный как один из наиболее влиятельных экс-чиновников Брюсселя, считается ярым критиком главы Еврокомиссии и одним из ее наиболее опасных политических оппонентов.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала заявление о России
23 октября, 16:28
"Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас", — подчеркивается в материале.
По итогу ни одно крупное государство-член (Евросоюза), по всей видимости, не поддержало Каллас в споре с фон дер Ляйен, резюмирует издание.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября, 10:18
Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен.
Мартин Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Не тяни резину: в Европе предъявили Урсуле ультиматум
24 апреля, 08:00
 
