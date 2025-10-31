"Больше, чем драма": в Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

По итогу ни одно крупное государство-член (Евросоюза), по всей видимости, не поддержало Каллас в споре с фон дер Ляйен, резюмирует издание.

Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен.