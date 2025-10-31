Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2025 года - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 31.10.2025 (обновлено: 10:32 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/foto--2051924695.html
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2025 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2025 года - РИА Новости, 31.10.2025
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2025 года
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
2025-10-31T09:00:00+03:00
2025-10-31T10:32:00+03:00
фото
москва
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
маргарита симоньян
ливио жан-шарль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051920868_0:0:3381:1902_1920x0_80_0_0_9df7d4ca221f2cda4b7d866a2324720a.jpg
москва
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
куала-лумпур
малайзия
тамбов
тамбовская область
ясиноватая
донецкая народная республика
новосибирск
новосибирская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051920868_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_3cabaec520b2c709265f211f96953549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, маргарита симоньян, ливио жан-шарль, шереметьево (аэропорт), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, в мире, мисс россия, храм василия блаженного, санкт-петербург, петропавловский собор, телеканал rt, миа "россия сегодня", куала-лумпур, малайзия, суперлуние, тамбов, тамбовская область, ясиноватая, донецкая народная республика, дмитрий хвостов, цска, нижний новгород, единая лига втб, спорт, новосибирск, новосибирская область, мероприятия, художественная гимнастика, республика крым
Фото, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Ливио Жан-Шарль, Шереметьево (аэропорт), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, В мире, Мисс Россия, Храм Василия Блаженного, Санкт-Петербург, Петропавловский собор, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня", Куала-Лумпур, Малайзия, Суперлуние, Тамбов, Тамбовская область, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Хвостов, ЦСКА, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ, Спорт, Новосибирск, Новосибирская область, Мероприятия, Художественная гимнастика, Республика Крым

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2025 года

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Предлагаем вниманию читателей сайта подборку самых ярких кадров фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанк

Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге в свой день рождения.

Президент РФ Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге

Владимир Путин в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге в свой день рождения.

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
1 из 22
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Храм Василия Блаженного в Москве.

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) в Москве

Храм Василия Блаженного в Москве.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
2 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Модель перед показом кокошников из коллекции "Пшеничный обоз", созданных молодыми дизайнерами в Московском художественно-промышленном институте.

Модель перед показом кокошников из коллекции Пшеничный обоз, созданных молодыми дизайнерами в Московском художественно-промышленном институте (МХПИ)

Модель перед показом кокошников из коллекции "Пшеничный обоз", созданных молодыми дизайнерами в Московском художественно-промышленном институте.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 22
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выходит на сцену вместе с Путиным на праздновании 20-летия телеканала.

Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT (Russia Today) в Большом театре в Москве. Слева: главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян

Главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выходит на сцену вместе с Путиным на праздновании 20-летия телеканала.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
4 из 22
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Крестик на груди военнослужащего группировки "Центр" во время службы полкового священника — старшего лейтенанта Василия Зудилова с позывным Черномор на Красноармейском направлении СВО.

Работа полкового священника группировки войск Центр в зоне СВО

Крестик на груди военнослужащего группировки "Центр" во время службы полкового священника — старшего лейтенанта Василия Зудилова с позывным Черномор на Красноармейском направлении СВО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
5 из 22
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО.

Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие группировки войск Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО

Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 22
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка II Международного симпозиума в Национальном центре "Россия" в Москве.

Выставка II Международного симпозиума в Национальном центре Россия в Москве

Выставка II Международного симпозиума в Национальном центре "Россия" в Москве.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 22
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Генеральный директор саудовской авиакомпании Saudia Airlines Ибрагим Аль-Омар во время торжественной встречи самолета в Шереметьево. Авиакомпания запускает прямые перелеты из аэропорта.

Генеральный директор Saudia Airlines Ибрагим Аль-Омар во время торжественной встречи самолета Saudia Airlines (Саудовская Аравия) в аэропорту Шереметьево. Авиакомпания запускает прямые перелеты из аэропорта Шереметьево

Генеральный директор саудовской авиакомпании Saudia Airlines Ибрагим Аль-Омар во время торжественной встречи самолета в Шереметьево. Авиакомпания запускает прямые перелеты из аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 22
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма
Лошади у Белой скалы (Ак-Кая) в Белогорском районе Крыма.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участница национального конкурса "Мисс Россия — 2025" из Московской области Анастасия Венза в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Участница национального конкурса Мисс Россия 2025 Анастасия Венза (Московская область) в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье

Участница национального конкурса "Мисс Россия — 2025" из Московской области Анастасия Венза в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 22
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре. На втором плане — статуя бога Муругана.

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре. На втором плане – статуя бога Муругана

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре. На втором плане — статуя бога Муругана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 22
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Ульяна Янус выполняет упражнение с лентой в финале международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок сильнейших — 2025" во Дворце Ирины Винер в Москве.

Ульяна Янус выполняет упражнение с лентой на финале международных соревнований по художественной гимнастике Кубок Сильнейших-2025 во Дворце Ирины Виннер в Москве

Ульяна Янус выполняет упражнение с лентой в финале международных соревнований по художественной гимнастике "Кубок сильнейших — 2025" во Дворце Ирины Винер в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
12 из 22
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле.
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле.
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
13 из 22
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Показ коллекций современных спортивных дизайнеров на Неделе высокой моды в спорте "Эллада 3.0: Арена трендов" в Музее Москвы.

Показ коллекций современных спортивных дизайнеров на Неделе высокой моды в спорте Эллада 3.0: Арена Трендов в Музее Москвы

Показ коллекций современных спортивных дизайнеров на Неделе высокой моды в спорте "Эллада 3.0: Арена трендов" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
14 из 22
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСуперлуние на фоне памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
Суперлуние на фоне памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Суперлуние на фоне памятника Николаю I на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 22
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанк

Еноты играют в контактном зоопарке "Изба енотов" в Тамбове.

Еноты играют в контактном зоопарке Изба енотов в городе Тамбове

Еноты играют в контактном зоопарке "Изба енотов" в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
16 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Алена Гурьянова и Николай Паршиков выступают на Кубке мира по бальным танцам на Russian Open Dance Sport Championship в Москве.

Алёна Гурьянова и Николай Паршиков выступают на Кубке мира по бальным танцам на Russian Open Dance Sport Championship в Москве

Алена Гурьянова и Николай Паршиков выступают на Кубке мира по бальным танцам на Russian Open Dance Sport Championship в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 22
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции.
Дорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции
Дорога с антидроновыми сетями в зоне специальной военной операции.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
18 из 22
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Дмитрий Хвостов (Пари НН) во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве.

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Дмитрий Хвостов (Пари НН) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ в Москве

Ливио Жан-Шарль (ЦСКА) и Дмитрий Хвостов (Пари НН) во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
19 из 22
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Жительница дома в городе Ясиноватая в ДНР со спасенным котом после ночного обстрела ВСУ.

Жительница дома после ночного обстрела ВСУ со спасенным котом в Ясиноватой Донецкой народной республики

Жительница дома в городе Ясиноватая в ДНР со спасенным котом после ночного обстрела ВСУ.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
20 из 22
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелка в парке "Сосновка" в Санкт-Петербурге.
Белка в парке Сосновка в Санкт-Петербурге
Белка в парке "Сосновка" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
21 из 22
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСнегопад в Новосибирске.
Снегопад в Новосибирске
Снегопад в Новосибирске.
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
ФотоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМаргарита СимоньянЛивио Жан-ШарльШереметьево (аэропорт)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперацияВ миреМисс РоссияХрам Василия БлаженногоСанкт-ПетербургПетропавловский соборТелеканал RTМИА "Россия сегодня"Куала-ЛумпурМалайзияСуперлуниеТамбовТамбовская областьЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ХвостовЦСКАНижний НовгородЕдиная Лига ВТБСпортНовосибирскНовосибирская областьМероприятияХудожественная гимнастикаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала