16:32 31.10.2025
Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства
Вход в Эрмитаж будет бесплатным в День народного единства

Вход во все комплексы Эрмитажа будет бесплатным в День народного единства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Вход во все комплексы Государственного Эрмитажа будет бесплатным для всех посетителей в День народного единства, сообщил музей.
«

"В этом году Эрмитаж ввел новые бесплатные дни для своих посетителей. Одним из них стал День народного единства", - говорится в сообщении.

В частности, 4 ноября жители и гости Санкт-Петербурга смогут посетить по бесплатным билетам все комплексы Эрмитажа: Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.
Как сообщил музей, бесплатные билеты будут размещаться в несколько этапов на сайте tickets.hermitagemuseum.org. Дополнительно ограниченное количество билетов будет доступно 4 ноября в кассах музея в порядке живой очереди. Количество бесплатных билетов зависит от пропускной способности экспозиционных комплексов, вход в музей будет организован по сеансам.
