Эксперт считает, что торговая война между КНР и США продолжится

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более длительный и стабильный компромисс повысились, прокомментировал РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.

Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Поднебесная согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Еще стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.

"В долгосрочном плане говорить о завершении торговой войны и острого противостояния двух стран серьезных оснований пока нет. Противоречия не разрешены, но только отложены на некоторое время ... Тем не менее шансы на достижение более длительного и стабильного компромисса повысились", - считает Цыплаков

Он обратил внимание на то, что достигнутые договоренности между Си и Трампом говорят о том, что "стороны осознают невозможность тотального экономического разрыва" между ними, и что такой разрыв привел бы к неприемлемому ущербу для каждой из стран.

Этот факт, по мнению Цыплакова, будет императивом, определяющим дальнейшие действия США и Китая. Однако эксперт все же не исключил новых обострений в будущем. "Учитывая непредсказуемость и хаотичность политики нынешней американской администрации, (обострения - ред.) наверняка, будут", - добавил он.

Что же касается краткосрочной перспективы, то в этом плане стороны сумели достигнуть компромисса, хотя он имеет временный и ограниченный характер - соглашение действует год, а значительная часть барьеров, в том числе тарифных, все же сохраняется.

По мнению Цыплакова стороны фактически подтвердили договоренности, достигнутые в ходе уже состоявшихся пяти раундов переговоров в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций. "Работа механизма консультаций будет продолжена. В моменте уровень напряженности в двусторонних отношениях Китая и США несколько спал", - заключил он.

Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.