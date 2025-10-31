Рейтинг@Mail.ru
03:42 31.10.2025
Эксперт считает, что торговая война между КНР и США продолжится
Эксперт считает, что торговая война между КНР и США продолжится
Китай, США, Пусан, Сергей Цыплаков, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт считает, что торговая война между КНР и США продолжится

Цыплаков: торговая война КНР и США продолжится, несмотря на сделку

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более длительный и стабильный компромисс повысились, прокомментировал РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.
Ранее в четверг глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Торгпред США рассказал о будущем экономических отношений с Китаем
00:05
Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Поднебесная согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Еще стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
"В долгосрочном плане говорить о завершении торговой войны и острого противостояния двух стран серьезных оснований пока нет. Противоречия не разрешены, но только отложены на некоторое время ... Тем не менее шансы на достижение более длительного и стабильного компромисса повысились", - считает Цыплаков.
Он обратил внимание на то, что достигнутые договоренности между Си и Трампом говорят о том, что "стороны осознают невозможность тотального экономического разрыва" между ними, и что такой разрыв привел бы к неприемлемому ущербу для каждой из стран.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню
Вчера, 23:58
Этот факт, по мнению Цыплакова, будет императивом, определяющим дальнейшие действия США и Китая. Однако эксперт все же не исключил новых обострений в будущем. "Учитывая непредсказуемость и хаотичность политики нынешней американской администрации, (обострения - ред.) наверняка, будут", - добавил он.
Что же касается краткосрочной перспективы, то в этом плане стороны сумели достигнуть компромисса, хотя он имеет временный и ограниченный характер - соглашение действует год, а значительная часть барьеров, в том числе тарифных, все же сохраняется.
По мнению Цыплакова стороны фактически подтвердили договоренности, достигнутые в ходе уже состоявшихся пяти раундов переговоров в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций. "Работа механизма консультаций будет продолжена. В моменте уровень напряженности в двусторонних отношениях Китая и США несколько спал", - заключил он.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
Государственные флаги США и Китая в районе Чайнатаун ​​в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
США и Китай приостановят ограничения на поставки редкоземельных металлов
