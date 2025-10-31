В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предположил, что в будущем может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям.

"Не исключаю, что в будущем может появиться комплексный ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям - это вопрос времени", - сказал Гриб

Он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей.

"При этом не стоит слишком расширять список экзаменов. ЕГЭ у нас достаточно сложные, поэтому важно, чтобы школы и учителя были к этому готовы", - добавил Гриб.

Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что расширит список инженерных направлений в вузах страны, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике.