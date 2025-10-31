Рейтинг@Mail.ru
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 31.10.2025 (обновлено: 11:14 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/ege-2052013952.html
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ - РИА Новости, 31.10.2025
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предположил, что в будущем может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:27:00+03:00
2025-10-31T11:14:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_0:82:3073:1811_1920x0_80_0_0_6d3aa35f0b4fcb588ad3607702cd7372.jpg
https://ria.ru/20251023/ege-2050025936.html
https://ria.ru/20251031/rossija-2052007941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018734128_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_06b58e849b44cdf5484aafd96f0bef65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владислав гриб, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владислав Гриб, Социальный навигатор, СН_Образование
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ

Гриб допустил, что в будущем в России может появиться ЕГЭ по ИТ-технологиям

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предположил, что в будущем может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям.
"Не исключаю, что в будущем может появиться комплексный ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям - это вопрос времени", - сказал Гриб.
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет
23 октября, 11:22
Он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей.
"При этом не стоит слишком расширять список экзаменов. ЕГЭ у нас достаточно сложные, поэтому важно, чтобы школы и учителя были к этому готовы", - добавил Гриб.
Ранее Минобрнауки РФ сообщало, что расширит список инженерных направлений в вузах страны, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике.
Ранее в Минобрнауки также предлагали включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект. Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, заявили в ОП
Вчера, 08:45
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала