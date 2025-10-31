https://ria.ru/20251031/ege-2052013952.html
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предположил, что в будущем может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и
В Общественной палате допустили появление ЕГЭ по ИИ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости предположил, что в будущем может появиться ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям.
"Не исключаю, что в будущем может появиться комплексный ЕГЭ по искусственному интеллекту и ИТ-технологиям - это вопрос времени", - сказал Гриб
.
Он добавил, что уже сейчас наблюдается увеличение количества школьных предметов и обязательных экзаменов, таких как ЕГЭ по истории для гуманитарных направлений и по физике для всех инженерных специальностей.
"При этом не стоит слишком расширять список экзаменов. ЕГЭ у нас достаточно сложные, поэтому важно, чтобы школы и учителя были к этому готовы", - добавил Гриб.
Ранее Минобрнауки РФ
сообщало, что расширит список инженерных направлений в вузах страны, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике.
Ранее в Минобрнауки также предлагали включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий проект. Согласно документу, с марта 2026 года профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.