Группа Дятлова: что могло убить туристов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Девять туристов погибли при загадочных обстоятельствах на склоне горы в Свердловской области. Наиболее распространенная версия — сход снежной доски. Но она не объясняет главного: почему у троих были травмы, словно их переехал грузовик? Откуда следы радиации на одежде? Куда исчезли глаза и язык у одной из погибших? Ученые спорят до сих пор, а количество теорий перевалило за сотню. Что на самом деле произошло на перевале Дятлова?

Поход к "Горе мертвецов"

Группа студентов и выпускников Уральского политехнического университета 23 января 1959-го отправилась в зимний поход к горам Отортен и Ойка-Чакур на севере Свердловской области. Экспедицию приурочили к съезду Компартии. Возглавил ее студент Игорь Дятлов — опытный турист.

Изначально в составе числилось десять человек. Самым старшим был 37-летний Семен Золотарев — участник войны, профессиональный инструктор. Он присоединился к группе последним. Остальные — студенты и недавние выпускники политеха. Двое работали на закрытых предприятиях: Георгий Кривонищенко — в Челябинске-40, Рустем Слободин — на секретном объекте п/я 10.

Юрий Юдин отделился от команды из-за боли в ногах 27 января. Он стал единственным выжившим.

Туристы дошли до горы Холатчахль (с языка манси переводится как "Мертвая гора" или "Гора мертвецов") 31 января — 1 февраля и попытались на нее взобраться. Попытки оказались тщетными. Разбили палатку на склоне и устроились на ночевку. Дальше, как отмечает News.ru, записи в дневнике обрываются.

Тела в разных местах

Группа должна была вернуться не позднее 15 февраля. Не вернулась. Двадцатого февраля начались поисковые работы с участием милиции, студентов, местных манси, охотников.

Тела Дятлова, Дорошенко, Колмогоровой и Кривонищенко нашли 27 февраля. Согласно экспертизе, все замерзли насмерть. Пятого марта обнаружили труп Слободина — причиной также стало переохлаждение, но у него была закрытая черепно-мозговая травма.

Золотарева, Дубинину, Тибо-Бриньоля и Колеватова нашли только в мае, когда начал таять снег. У первых троих обнаружили тяжелейшие травмы: переломанные ребра, сдавленная грудная клетка, обильные кровоизлияния головного мозга. У Золотарева отсутствовали глаза, у Дубининой — глаза и язык. Судмедэксперт никак это не объяснил, отмечает издание Life. Колеватов скончался от переохлаждения.

Странности, которые не укладываются в версии

Расследование установило : вся группа одновременно организованно покинула палатку. Но что заставило их уйти из теплого укрытия? Обстоятельства были форс-мажорными — почти все вышли без обуви, в носках. Никто не взял рукавицы и штормовки. Только двое ушли в теплой одежде.

Следы от палатки свидетельствовали о спокойном выходе, панического бегства не было. Хотя одна из стен палатки была разрезана изнутри.

Вместо того чтобы идти к временному складу, где хранились две пары обуви, туристы направились в противоположную сторону. Отойдя на полтора километра, разделились на две группы. Одна разместилась в ложбине ручья на наспех сооруженном настиле из веток. Другие развели костер у кедра в нескольких десятках метров.

Судмедэксперт Возрожденный на допросе у следователя сделал вывод : "Указанные повреждения — при такой картине и без нарушения целости мягких тканей грудной клетки — очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне".

Однако никаких следов взрывов в районе обнаружить не удалось. Также осталась невыясненной причина радиационного загрязнения отдельных участков одежды Колеватова и Дубининой.

Снежная доска: почему не сходится

Наиболее распространенная версия — сход снежной доски — плотной плиты смерзшегося снега, которая сходит со склона как мини-лавина. При установке палатки туристы нарушили равномерное распределение снега на склоне, и тот обрушился. Это могло разбросать людей в разные стороны и объяснить травмы. Гипотеза остается самой популярной из некриминальных и немистических, отмечает News.ru.

Но у теории масса слабых мест, поясняет издание. Следов лавины на месте не обнаружено. Только трое из девяти погибли от травм, при этом весь инвентарь остался невредим. Если туристы получили тяжелейшие травмы в палатке, они физически не могли самостоятельно добраться до кедра и укрытия, а им надо было пройти полтора километра по сугробам.

Техногенная авария

Друзья дятловцев уверены: причина — техногенная авария. "У меня за плечами серьезный альпинистский опыт и двенадцать лет работы в спасательной службе на Памире. В выводах, к которым мы пришли еще в 1959-м, я больше чем уверен. Зная лично ребят, не могу найти никакого другого объяснения тому, что они бросились из палатки на мороз", — объясняет один из друзей группы.

Петр Бартоломей, который отказался от похода из-за преддипломной практики в Москве, считает , что лавина — "версия для отвода глаз". В качестве примера рассказывает о походе с Игорем за год до трагедии: как-то к вечеру поднялся такой сильный ветер, что не смогли поставить палатку. "Опустили ее на снег, обложили рюкзаками и сели сверху. Всю ночь удерживали. Распогодилось только к рассвету. Вышли без потерь, — вспоминает Бартоломей в беседе с РИА Новости. — А вот бегство из палатки в ураган — верная смерть. Игорь это понимал".

Бывший старший оперуполномоченный МВД Евгений Черноусов, представляющий интересы родственников, склоняется к версии испытания летательных аппаратов: "В деле 1959 года — ни номера, ни статьи. Его хотели скрыть от учета. Нужно учитывать те реалии — первый запуск спутника, первый полет человека в космос. Испытания шли вовсю".

Мистические версии

Уфологи и исследователи паранормальных явлений возлагают вину на НЛО, снежного человека, злых духов или испытания сверхсекретного оружия.

В пользу инопланетной версии приводят загадочный кадр, найденный в фотоаппарате Кривонищенко. На нем изображены неопознанные световые сферы на фоне темноты. Участники поисковых отрядов и манси также рассказывали , что видели похожие объекты в небе над местом трагедии. Сообщения о непонятных шарах появляются по сей день.

© Фото : public domain Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега © Фото : public domain Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега

При расследовании прорабатывалась даже версия нападения йети. Объяснялось это характером травм Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля. По мнению врачей, такие повреждения могло нанести существо огромных размеров и сил. Но и эта гипотеза не подтвердилась.

Криминальная версия

Исследователь Алексей Ракитин выдвинул криминальную версию, которая в последние годы стала одной из самых популярных. Издание Life сообщает : она весьма логично и убедительно объясняет каждый эпизод, однако вся картина выглядит фантастичной.

Согласно этой теории, минимум двое членов группы были связаны с КГБ. Золотарев в годы войны служил в Смерше. Любопытно, что официально его звали Семен, но всем он представлялся Сашей. Кривонищенко работал на закрытом ядерном комбинате.

Версия предполагает, что туристический поход мог быть прикрытием для передачи образцов радиоактивных материалов. Это объясняет следы радиации на одежде некоторых погибших. Встреча на склоне якобы пошла не по плану.

Слободин имел боксерскую подготовку — на его руках обнаружены характерные повреждения костяшек пальцев, разбитый нос и травма лобной кости. Словно он пытался оказать сопротивление.