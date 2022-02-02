https://ria.ru/20220202/turisty-1770530273.html

Откровения близких Игоря Дятлова — новые подробности экспедиции

Откровения близких Игоря Дятлова — новые подробности экспедиции - РИА Новости, 02.02.2022

Откровения близких Игоря Дятлова — новые подробности экспедиции

Со дня гибели группы Дятлова прошло 63 года, но четкого ответа, что случилось, до сих пор нет. "Попасть в команду Игоря было честью. Нет сомнений: он действовал РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:00

2022-02-02T08:00

2022-02-02T07:58

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Со дня гибели группы Дятлова прошло 63 года, но четкого ответа, что случилось, до сих пор нет. "Попасть в команду Игоря было честью. Нет сомнений: он действовал правильно и боролся за жизнь товарищей до последнего вздоха", — уверен спасатель Сергей Согрин. Как туристы готовились к походу, где их искали и почему так много вопросов к следствию — рассказали РИА Новости родные и друзья дятловцев.Изобретательный ГосяЯнварь 1959-го. Студенты Уральского политехнического института (УПИ) закрывают зимнюю сессию, участники турсекции планируют походы. В тот год наметили два маршрута третьей (высшей) категории сложности. Пятикурсник Игорь Дятлов собрался на Северный Урал, а студент четвертого курса Сергей Согрин — на Приполярный.Труднее всего оказалось достать продукты. "В то время магазины стояли полупустые. В институте взяли письмо на имя руководителя гастронома с просьбой помочь с продовольствием. Надо было обязательно приурочить поход к какому-то политическому событию. Игорь указал очередной съезд партии, — улыбается Сергей Николаевич Согрин. — Только так получали колбасы, копчености, сгущенку, крупы. Выносили тихо, через заднюю дверь".Дятлов готовился очень тщательно: изучил маршрут и природный ландшафт, историю края и образ жизни местных. Следил за физической формой членов команды — регулярно устраивал походы выходного дня."Путешествовали, как правило, одним составом. Мы знали каждого, — рассказывает сестра Дятлова Татьяна Перминова. — У нас дома вместе собирали рюкзаки, что-то подшивали, ремонтировали… Возвращались — распаковывали у нас же".И в учебе Игорь успевал, преподаватели его ценили. На четвертом курсе устроился на полставки лаборантом кафедры радиотехнического факультета."Наш Гося — так его называла бабушка, поскольку не могла выговорить имя — был очень изобретательным. За спутником в 1957-м мы наблюдали через его телескоп!" — вспоминает Татьяна. Помимо прочего, Игорь первым среди студентов УПИ начал брать в походы специальную печку, которую сам же и сделал.Попасть в команду Дятлова было непросто — он принимал только проверенных и выносливых. Но зимой 1959-го состав обновили: один из товарищей — Петр Бартоломей — отказался от похода из-за преддипломной практики в Москве."Освободившееся место занял Семен Золотарев. Сказал, что заключил договор с Коуровской турбазой, куда планирует устроиться на работу. Хотел поднять категорию, — вспоминает Петр Иванович. — Надо сказать, мы очень удивились, что Игорь его взял. Об этом человеке мы мало что знали".Двадцать третьего января группы Дятлова и Согрина собрались на вокзале — поезда отбывали в одно время. Это была их последняя встреча."За несколько недель Зина Колмогорова попросилась к нам: сказала, что очень хочет побывать на Приполярном Урале. Я, конечно, согласился. Затем она вдруг отказалась. Не исключаю, что причина в Игоре. Ему не нравилось, когда кто-то из костяка переходил к другим. Он был в какой-то степени авторитарным руководителем. Жалею, что тогда не проявил настойчивость…" — говорит Согрин.Поисковая операцияГруппа Дятлова состояла из девяти туристов, большинство — студенты УПИ. Цель — покорить вершины Отортен и Ойка-Чакур. Часть вещей оставили в верховье реки Ауспии и хотели налегке сделать радиальный (кольцевой) выход на первую гору. Поднялись на гребень, разделяющий долину рек Ауспии и Лозьвы, дальше двинулись вдоль Уральского хребта и на восточном склоне горы Холатчахль установили палатку. Здесь, предположительно, в ночь на 2 февраля группа погибла.Двенадцатого родные ждали от дятловцев телеграмму, которую они пообещали отправить в спортклуб, добравшись до конечной точки — поселка Вижай. Однако вестей не было. Первыми забили тревогу родители Юрия Кривонищенко и Людмилы Дубининой — именно они настояли на спасательной операции.Двадцатого на поиски выдвинулись студенты и выпускники УПИ — опытные туристы и альпинисты. Сергей Согрин шел в первых рядах, он же консультировал прокурора-криминалиста из Свердловской области Льва Иванова.Вместе со Стасом Типикиным, Моисеем Аксельродом и двумя радистами 25 февраля направились на Отортен. Но записку дятловцев (у туристов принято оставлять весточку на вершине) там не нашли — значит, группа туда не добралась. Круг поисков сузился, сосредоточились на участке от поселка Вижай до горы."Двадцать шестого февраля Миша Шаравин нашел разрезанную палатку. Она уцелела, хотя почти месяц стояла при ураганном ветре и снегопаде. Сверху ее припорошило свежим снегом — не больше десяти-пятнадцати сантиметров, — расказывает Согрин. — Через два дня и нас перебросили туда. Но палатку уже свернули. Мы изучили местность — место для ночлега выбрали грамотно".На склоне, где обнаружили палатку, лавины быть не могло: к такому выводу пришли все без исключения поисковики. "Проверяли и на сход так называемой снежной доски, — продолжает Согрин. — Делали срезы снежного покрова — ничего подозрительного".Следственные действия, по его словам, проводили в спешке. Большинство фото с места делали сами студенты, а ведь этим должны заниматься специалисты, чтобы не упустить малейшие детали.К пятому марта нашли пятерых: Юрия Кривонищенко, Рустема Слободина, Юрия Дорошенко, Игоря Дятлова и Зину Колмогорову. Все — в динамичных позах, что абсолютно нехарактерно для замерзающих. "У Дорошенко и Колмогоровой обнаружили пену у рта со следами крови — признак отравления, — говорит Согрин. — Следователь Иванов сразу отметил: "Беда пришла с воздуха".Семена Золотарева, Людмилу Дубинину, Александра Колеватова и Николая Тибо-Бриньоля отыскали только в мае — в овраге под четырехметровым снежным покровом, который ветром сдуло со склона. К слову, один кубический метр весит около 600 килограммов.Поисковики восстановили картину страшной ночи: по неизвестной причине туристы разрезали палатку изнутри и полураздетыми побежали вниз по склону к большому кедру. Кривонищенко и Дорошенко разожгли огонь и остались у дерева. Колеватов присматривал за Дубининой, Золотаревым и Тибо-Бриньолем, которые, вероятнее всего, получили травмы при переходе по заледеневшему курумнику (скопление каменных глыб). А Дятлов со Слободиным и Колмогоровой пошли обратно к палатке. Старшего группы обнаружили лежащим лицом к костру — видимо, он осознал тщетность попытки и повернул назад."Хочется услышать правду"В феврале 1959-го завели уголовное дело, но через три месяца закрыли. Родители дятловцев безуспешно обивали пороги и пытались понять, что произошло с детьми. "В обкоме партии отцу сказали, чтобы он прекратил ходить по кабинетам: "Считайте, что туристы замерзли". Добавили, что прожили они не более двух часов", — говорит Татьяна Перминова.Тяжело переносили утрату и друзья. До сих пор с теплотой вспоминают совместные походы."Неслучайно Игорь тогда взял с собой к палатке Рустика Слободина — считал его правой рукой. Обычно они вдвоем шли на разведку незнакомой местности, — рассказывает друг Дятлова Рудольф Владимирович Седов. — Рустик — красавец с фигурой легкоатлета. Если на пути переправа, он всегда вызывался первым. Горная река хлещет, а он идет ровно и четко — хоть бы что".У каждого в команде были свои обязанности. За атмосферу отвечал Коля Тибо-Бриньоль. "Яркая личность. Идем по сложной тропе, запинаемся, пыхтим. А он всегда найдет слова поддержки — и уже не так тяжело", — вспоминает Седов.Кроме того, Тибо отвечал за кроки — глазомерную топосъемку пройденного пути. "У меня в голове не укладывалось, как он на маршруте, который требует максимальной сосредоточенности, на ходу делал пометки в записной книжке. Получались не просто кроки, а целые карты", — говорит Рудольф Владимирович.Обычно туристы УПИ получали задание от института: например, во время похода по Алтаю летом 1958-го для исследований собирали камни и минералы. "За это у нас отвечал Юра Юдин. Пока мы на привале переводили дух, он то лез на скалы, то шел к обрыву, то бежал к реке в поисках уникальных пород".Юдин тоже был в костяке группы Дятлова и поехал в тот роковой поход, но сошел с маршрута из-за обострения радикулита. Умер в 2013-м. Завещал, чтобы его похоронили в Екатеринбурге рядом с товарищами — десятым."Родители до последнего корили себя за то, что отпустили Госю в поход, — признается Татьяна. — Папы не стало в 1970-м, мамы — в 1994-м. Нас было в семье четверо детей, кроме меня, никого нет в живых. Неизвестность утомила — хочется услышать правду".Техногенная аварияВерсий гибели дятловцев уже больше сотни. В 2019-м Генпрокуратура решила поставить точку и инициировала проверку под руководством замначальника управления по УрФО Андрея Курьякова. В июле 2020-го он сообщил, что туристов погубила снежная лавина.Заявление вызвало большой резонанс. Друзья дятловцев уверены: причина — техногенная авария. "У меня за плечами серьезный альпинистский опыт и 12 лет работы в спасательной службе на Памире. В выводах, к которым мы пришли еще в 1959-м, я больше чем уверен. Зная лично ребят, не могу найти никакого другого объяснения тому, что они бросились из палатки на мороз", — объясняет Согрин.Петр Бартоломей считает, что лавина — "версия для отвода глаз". Не согласен он и с предположениями об урагане. В качестве примера рассказывает о походе с Игорем по Приполярному Уралу за год до трагедии: как-то к вечеру погода резко испортилась, поднялся такой сильный ветер, что не смогли поставить палатку."Опустили ее на снег, обложили рюкзаками и сели сверху. Она трепыхалась и гудела, мы всю ночь удерживали ее, прижавшись друг другу. Распогодилось только к рассвету. Вышли без потерь и обморожений, — вспоминает Бартоломей. — А вот бегство из палатки в ураган — верная смерть. Игорь это понимал и никогда бы добровольно не решился на такое".Близкие раскритиковали заявление Курьякова. Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД СССР и России Евгений Арсентьевич Черноусов, представляющий интересы родственников дятловцев, обратился в Генпрокуратуру с просьбой о служебной проверке. В октябре 2020-го Курьякова "привлекли к дисциплинарной ответственности" в связи с превышением должностных полномочий."Мы не дали им поставить точку. Прошло больше года, но родных по-прежнему не проинформировали четко, к чему привела инициированная в 2019-м проверка", — обращает внимание Евгений Арсентьевич.Вопросов к следствию по-прежнему много. Результаты гистологического и химического исследований внутренних органов первых пяти найденных туристов — "испарились". "Прокурор-криминалист Иванов сразу задался вопросом: было ли отравление? Анализы проводили в лаборатории в Свердловске, но акта с данными нет. По остальным экспертизу вообще не назначили", — подчеркнул Черноусов.Он склоняется к версии испытания летательных аппаратов: "В деле 1959 года — ни номера, ни статьи. Его по тем или иным причинам хотели скрыть от учета. Нужно учитывать те реалии — первый запуск спутника, первый полет человека в космос. Испытания шли вовсю".Евгений Арсентьевич будет добиваться расследования гибели туристов: "Если засекретят — родственники не против". Для установления точной причины смерти необходима эксгумация. А главное, нужно обстоятельно опросить очевидцев — пока еще есть возможность.

https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html

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