Дуров объявил о появлении в Telegram мини-игры о его побеге из тюрьмы

17:37 31.10.2025
в мире
франция
дубай
сша
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире, франция, дубай, сша, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Дубай, США, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров объявил о появлении в мессенджере мини-игры, по сюжету которой он сбегает из французской тюрьмы.
"Отличная игра о том, как я сбегаю из французской тюрьмы и сражаюсь со всеми подозрительными личностями внутри", - написал Дуров в своем Telegram-канале, оставив ссылку на игру.

Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
Как указывала газета Monde, после задержания Дурова и введения судебного надзора Telegram удалил ряд функций и заблокировал ключевые слова, которые открывали доступ к каналам, продающим оружие, наркотики или детскую порнографию. Компания также стала более регулярно реагировать на судебные постановления, передавая по запросу IP-адреса пользователей, нарушивших закон.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.
