https://ria.ru/20251031/dtp-2051999923.html
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека - РИА Новости, 31.10.2025
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
Грузовик Volvo и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Амурской области, погибли четыре человека, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:48:00+03:00
2025-10-31T06:48:00+03:00
2025-10-31T06:48:00+03:00
происшествия
амурская область
архаринский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2051999765_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_5b0bd6604f397125d97f0473504751c6.jpg
https://ria.ru/20251030/chp-2051946114.html
амурская область
архаринский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2051999765_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_c2fdf0d207c860baf6d666b7bf05b019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, архаринский район
Происшествия, Амурская область, Архаринский район
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
При столкновении грузовика и легковушки в Приамурье погибли четыре человека