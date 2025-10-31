Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/dtp-2051999923.html
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека - РИА Новости, 31.10.2025
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека
Грузовик Volvo и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Амурской области, погибли четыре человека, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T06:48:00+03:00
2025-10-31T06:48:00+03:00
происшествия
амурская область
архаринский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2051999765_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_5b0bd6604f397125d97f0473504751c6.jpg
https://ria.ru/20251030/chp-2051946114.html
амурская область
архаринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2051999765_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_c2fdf0d207c860baf6d666b7bf05b019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, архаринский район
Происшествия, Амурская область, Архаринский район
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Приамурье погибли четыре человека

При столкновении грузовика и легковушки в Приамурье погибли четыре человека

© Прокуратура Амурской областиПоследствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Прокуратура Амурской области
Последствия столкновения грузовика и легкового автомобиля в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Грузовик Volvo и легковушка столкнулись на федеральной трассе в Амурской области, погибли четыре человека, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура Архаринского района взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека. Установлено, что 31 октября в утреннее время на 1668-м километре автомобильной дороги "Чита - Хабаровск" произошло столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля Toyota Ipsum и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры погибли на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последствия ДТП вблизи деревни Часовая на трассе Екатеринбург-Курган - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Свердловской области три человека погибли в ДТП
Вчера, 19:34
 
ПроисшествияАмурская областьАрхаринский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала