Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
18:04 31.10.2025 (обновлено: 18:38 31.10.2025)
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 31.10.2025
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на... РИА Новости Спорт, 31.10.2025
санный спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт. II этап Кубка мира. Мужчины
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте суда.
Международная федерация санного спорта (FIL) в июне 2025 года приняла решение о продлении недопуска российских атлетов к турнирам, в том числе на квалификационный период к Олимпиаде. Позднее стало известно, что Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на это решение в CAS. CAS отклонил совместное ходатайство ФССР и российских саночников Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой о немедленном допуске к турнирам.
"Первая процедура - ​​это апелляция Федерации санного спорта России и шести российских спортсменов против решения Международной федерации санного спорта (FIL). На 73-м конгрессе 18 июня 2025 года FIL приняла решение продлить действие резолюции о приостановке участия спортсменов, тренеров и официальных лиц ФССР в соревнованиях FIL, сославшись на риски для безопасности соревнований. Коллегия постановила, что исключение спортсменов ФССР из соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется. Следовательно, апелляция была частично удовлетворена. Прошение шести спортсменов о немедленном участии в международных соревнованиях было отклонено", - говорится в заключении суда.
"Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL (т.е. обеспечения безопасных условий соревнований), поскольку можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности при условии участия российских спортсменов", - отмечает CAS.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд в Швейцарии отклонил запрос о пересмотре дела Валиевой в CAS
30 октября, 14:20
Исполком FIL 2 марта 2022 года отстранил россиян от участия в международных стартах и запретил проведение турниров под эгидой FIL в России. ФССР подала апелляцию, арбитражный суд FIL ее удовлетворил - представители ФССР в комиссиях FIL, спортивные функционеры и официальные лица были восстановлены в своих правах, был отменен запрет на проведение в России мероприятий, санкционированных FIL. Однако Международная федерация санного спорта проигнорировала решение собственного арбитражного суда о приостановке санкций и отказалась их снимать. Были приняты изменения в устав FIL, позволяющие регулировать чрезвычайные случаи, подобные ситуации между Россией и Украиной.
Дарья Качанова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CAS отклонил жалобу российской конькобежки на недопуск до отбора ОИ
31 октября, 18:06
 
