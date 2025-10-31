Российских саночников допустили до мировых турниров в нейтральном статусе

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте суда.

Международная федерация санного спорта (FIL) в июне 2025 года приняла решение о продлении недопуска российских атлетов к турнирам, в том числе на квалификационный период к Олимпиаде. Позднее стало известно, что Федерация санного спорта России (ФССР) подала апелляцию на это решение в CAS. CAS отклонил совместное ходатайство ФССР и российских саночников Александра Горбацевича, Софии Мазур, Андрея Богданова, Юрия Прохорова, Екатерины Фоминой и Полины Григорьевой о немедленном допуске к турнирам.

"Первая процедура - ​​это апелляция Федерации санного спорта России и шести российских спортсменов против решения Международной федерации санного спорта (FIL). На 73-м конгрессе 18 июня 2025 года FIL приняла решение продлить действие резолюции о приостановке участия спортсменов, тренеров и официальных лиц ФССР в соревнованиях FIL, сославшись на риски для безопасности соревнований. Коллегия постановила, что исключение спортсменов ФССР из соревнований FIL сохраняется, но запрет на участие российских спортсменов, подходящих под критерии нейтральности, отменяется. Следовательно, апелляция была частично удовлетворена. Прошение шести спортсменов о немедленном участии в международных соревнованиях было отклонено", - говорится в заключении суда.

"Коллегия сочла, что полное исключение российских спортсменов не является соразмерной мерой для достижения единственной цели, преследуемой FIL (т.е. обеспечения безопасных условий соревнований), поскольку можно было бы найти дополнительные меры для обеспечения безопасности при условии участия российских спортсменов", - отмечает CAS.