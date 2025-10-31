Суд в Петербурге отправил под домашний арест обманывавшего детей блогера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест двух фигурантов дела о выманивании у детей данных банковских карт родителей и sms-кодов для последующего хищения денег со счетов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего С. Сидоренко и Степана Чудина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ … Суд следствию отказал. Фигурантам избран домашний арест по 27.11.2025", - говорится в сообщении .

Ранее ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что блогер и его соучастники подозреваются в выманивании у детей данных банковских карт родителей и sms-кодов для последующего хищения денег со счетов. В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое фигурантов, живущих в разных регионах России, у них прошли обыски. Им вменяется не менее 10 эпизодов мошенничества на территории РФ. Под влияние фигурантов попали дети, которым предлагалось приобрести внутриигровую валюту.