https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2051993087.html
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 31.10.2025
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее четырех беспилотников на территории четырех районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T04:53:00+03:00
2025-10-31T04:53:00+03:00
2025-10-31T04:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
воронежская область
лискинский район
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2051990015.html
воронеж
воронежская область
лискинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронеж, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили не менее четырех БПЛА в четырех районах Воронежской области