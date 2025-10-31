Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 31.10.2025
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области
безопасность, воронеж, воронежская область, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Воронежская область, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила не менее четырех БПЛА в Воронежской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Силы ПВО обнаружили и уничтожили не менее четырех беспилотников на территории четырех районов Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В четверг Гусев объявил об угрозе непосредственного удара БПЛА в Острогожском, Лискинском районах и Воронеже.
"Дежурными силами ПВО на территории четырех районов области были обнаружены и уничтожены не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что угроза непосредственного удара БПЛА отменена в Воронеже, Лискинском и Острогожском районах.
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежВоронежская областьЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
