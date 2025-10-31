Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном

АЛМА-АТА, 31 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в военной области является ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Российско-казахстанское сотрудничество в военной области - ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Ценим достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым в Алма-Ате в пятницу.
Белоусов подчеркнул, что Минобороны России оказывает содействие Казахстану в совершенствовании вооружённых сил, делится своим боевым опытом.
"Продолжаем обучение ваших военнослужащих в российских военных учебных заведениях. Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать", - отметил министр обороны России, обращаясь к главе военного ведомства Казахстана.
Встреча Белоусова и Косанова состоялась в Алма-Ате на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.