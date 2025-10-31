Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/belousov-2052039151.html
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном - РИА Новости, 31.10.2025
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном
Взаимодействие России и Казахстана в военной области является ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:04:00+03:00
2025-10-31T11:04:00+03:00
в мире
россия
казахстан
алма-ата
андрей белоусов
снг
одкб
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_2573805f9b88c74a34dfa43fdcba69e6.png
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051296218.html
россия
казахстан
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928174228_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_592dcacc6182c43632e5e74ea123f97d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, алма-ата, андрей белоусов, снг, одкб, шос
В мире, Россия, Казахстан, Алма-Ата, Андрей Белоусов, СНГ, ОДКБ, ШОС
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном

Белоусов назвал военное сотрудничество с Казахстаном фактором стабильности

 | Перейти в медиабанкФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Перейти в медиабанк
Флаг Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 31 окт - РИА Новости. Взаимодействие России и Казахстана в военной области является ключевым фактором для обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Российско-казахстанское сотрудничество в военной области - ключевой фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Ценим достигнутый высокий уровень отношений как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым в Алма-Ате в пятницу.
Белоусов подчеркнул, что Минобороны России оказывает содействие Казахстану в совершенствовании вооружённых сил, делится своим боевым опытом.
"Продолжаем обучение ваших военнослужащих в российских военных учебных заведениях. Наше сотрудничество динамично развивается практически по всем направлениям деятельности. Готовы и дальше его наращивать", - отметил министр обороны России, обращаясь к главе военного ведомства Казахстана.
Встреча Белоусова и Косанова состоялась в Алма-Ате на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Финляндии Александер Стубб во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Президенты Финляндии и Казахстана заявили об общем подходе по Украине
28 октября, 18:42
 
В миреРоссияКазахстанАлма-АтаАндрей БелоусовСНГОДКБШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала