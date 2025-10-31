https://ria.ru/20251031/ataka-2051995187.html
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира - РИА Новости, 31.10.2025
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
Противник атаковал инфраструктуру недалеко от Владимира, сейчас все системы работают штатно, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T05:27:00+03:00
2025-10-31T05:27:00+03:00
2025-10-31T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
https://ria.ru/20251031/bespilotniki-2051990015.html
владимир
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, владимирская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир, Владимирская область
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Противник атаковал инфраструктуру недалеко от Владимира, сейчас все системы работают штатно, сообщил в Telegram-канале
губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«
"Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте", — написал он.
Угроза беспилотной атаки сохраняется.
Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о падении обломков беспилотника на ТЭЦ в Орле. В результате повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.