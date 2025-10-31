Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира - РИА Новости, 31.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 31.10.2025 (обновлено: 06:52 31.10.2025)
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира - РИА Новости, 31.10.2025
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира
Противник атаковал инфраструктуру недалеко от Владимира, сейчас все системы работают штатно, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
владимир
владимирская область
владимир
владимирская область
Новости
ru-RU
владимир, владимирская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир, Владимирская область
ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира

Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали инфраструктуру недалеко от Владимира

© РИА Новости / Евгений Биятов | ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Противник атаковал инфраструктуру недалеко от Владимира, сейчас все системы работают штатно, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«

"Противником совершена атака на инфраструктуру недалеко от города Владимира. Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте", — написал он.

Угроза беспилотной атаки сохраняется.
Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о падении обломков беспилотника на ТЭЦ в Орле. В результате повреждено оборудование, пострадавших и возгорания нет, электроснабжение почти полностью восстановлено.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты в российских регионах. Российские военные в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Трубы ТЭЦ
В Орле после атаки БПЛА повреждена ТЭЦ
03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимирВладимирская область
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
