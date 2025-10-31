Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче Кубка

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Арбитр Сергей Цыганок допустил ошибку, назначив пенальти в ворота столичного ЦСКА в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против тольяттинского "Акрона", говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим "Акрона" Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем", - говорится в сообщении.