Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче Кубка

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Арбитр Сергей Цыганок допустил ошибку, назначив пенальти в ворота столичного ЦСКА в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против тольяттинского "Акрона", говорится в отчете экспертно-судейской комиссии (ЭСК), опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).
ЦСКА победил "Нижний Новгород" и возглавил таблицу РПЛ
31 октября, 20:59
"Защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим "Акрона" Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем", - говорится в сообщении.
В то же время ЭСК РФС единогласно постановила, что арбитр Инал Танашев был прав, не назначив пенальти в ворота "Спартака" в матче с махачкалинским "Динамо" (3:1) на 40-й минуте после контакта мяча с рукой полузащитника Наиля Умярова и назначив пенальти в ворота "Динамо" после фола защитника Аларкона Мендосы против полузащитника Никиты Массалыги. Также комиссия единогласно одобрила решение Кирилла Левникова засчитать гол полузащитника "Сочи" Михаила Игнатова в ворота "Ахмата" на 66-й минуте матча 13-го тура Российской премьер-лиги (4:2).
"Защитник "Ахмата" Максим Сидоров боролся за позицию с нападающим "Сочи" Владимиром Ильиным и пытался дотянуться до мяча ногой. В результате этого Ильин, находившийся перед Сидоровым, оказался под воздействием рук соперника и не смог остановиться перед вратарем. Вратарь, сыграв в падении в мяч руками, столкнулся с обоими игроками. При этом защитник воздействует на вратаря открытой стопой и бедром, а нападающий лишь сталкивается с ним телом. Исходя из игровой ситуации, данное единоборство и столкновение всех игроков не является наказуемым, и гол засчитан верно", - отмечается в заявлении.
Арбитр ФИФА Мешков завершил карьеру судьи
31 октября, 19:18