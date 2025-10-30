Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила жалоба защиты на продление до конца января срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.

Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января.

В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев , им также продлен арест. Расследование дела завершено, защита на данном этапе знакомится с его материалами.

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурге . В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.