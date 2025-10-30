Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста - РИА Новости, 30.10.2025
16:29 30.10.2025
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста
В Мосгорсуд поступила жалоба защиты на продление до конца января срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в... РИА Новости, 30.10.2025
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста

Защита обжаловала продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову

Дмитрий Булгаков . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила жалоба защиты на продление до конца января срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
Мосгорсуд 23 октября продлил Булгакову срок ареста до 25 января.
В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев, им также продлен арест. Расследование дела завершено, защита на данном этапе знакомится с его материалами.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".
