Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста - РИА Новости, 30.10.2025
Экс-замминистр обороны Булгаков обжаловал продление ареста
30.10.2025
2025-10-30T16:29:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
дмитрий булгаков
геннадий селезнев
московский городской суд
военно-медицинская академия имени кирова
россия
санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Булгаков, Геннадий Селезнев, Московский городской суд, Военно-медицинская академия имени Кирова
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Мосгорсуд поступила жалоба защиты на продление до конца января срока ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
Мосгорсуд
23 октября продлил Булгакову
срок ареста до 25 января.
В рамках дела под стражей находятся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев
, им также продлен арест. Расследование дела завершено, защита на данном этапе знакомится с его материалами.
Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле прошлого года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.
Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова
в Санкт-Петербурге
. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.
Адвокат Сергей Севрук ранее рассказал РИА Новости, что мужчине вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - средства находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".