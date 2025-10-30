https://ria.ru/20251030/vzryv-2051688472.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 30.10.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске (украинское название - Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:16:00+03:00
2025-10-30T05:16:00+03:00
2025-10-30T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепр (река)
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20251030/vzryvy-2051686921.html
днепропетровск
днепр (река)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровск, днепр (река), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепр (река), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы