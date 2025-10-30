Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 30.10.2025 (обновлено: 14:49 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/vsu-2051812939.html
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата - РИА Новости, 30.10.2025
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата
Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:28:00+03:00
2025-10-30T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
андрей марочко
северск
константиновка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051844451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33118ab32e6ceabeddb1456fe3cb8127.jpg
https://ria.ru/20251029/ukraina-2051352410.html
https://ria.ru/20251003/shebekino-2046190430.html
красный лиман
донецкая народная республика
северск
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аудиозапись радиоперехвата о казнях мирных жителей Красного Лимана боевиками ВСУ
Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР, следует из радиоперехвата, который есть у РИА Новости.
2025-10-30T12:28
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051844451_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5c10a4aa7d7b9b0455d6a0b4ff8e61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, андрей марочко, северск, константиновка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Северск, Константиновка, В мире
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата

Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как младший по званию военнослужащий докладывает командиру о том, что видел мирного жителя. Тот отдает приказ связать его, положить на пол, приставить к голове автомат и допросить.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР
29 октября, 02:15
Далее подчиненный сообщает, что видит "на третьем посту" гражданского. В ответ ему приказывают расстрелять его.
"Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады", — рассказали в силовых структурах.
На минувшей неделе военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Красном Лимане, Северске, Константиновке, Димитрове и Красноармейске выявили случаи убийств мирных жителей украинскими боевиками.
По его словам, зачастую это происходит из-за угрозы сдачи мест дислокации ВСУ, ради личного обогащения и для ликвидации свидетелей других преступлений. Иногда противник маскирует убийства гражданских под сопутствующие потери при ведении боевых действий.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Омбудсмен Харьковской области прокомментировала дело о пытках в Шебекино
3 октября, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоСеверскКонстантиновкаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала