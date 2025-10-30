Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.

Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как младший по званию военнослужащий докладывает командиру о том, что видел мирного жителя. Тот отдает приказ связать его, положить на пол, приставить к голове автомат и допросить.