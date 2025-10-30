Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Боевики 63-й бригады ВСУ казнят мирных жителей Красного Лимана в ДНР, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении РИА Новости.
Аудиозапись предоставили российские силовые структуры. На ней слышно, как младший по званию военнослужащий докладывает командиру о том, что видел мирного жителя. Тот отдает приказ связать его, положить на пол, приставить к голове автомат и допросить.
Беженец рассказал о пытках в СБУ жителей Новопавловки в ДНР
29 октября, 02:15
Далее подчиненный сообщает, что видит "на третьем посту" гражданского. В ответ ему приказывают расстрелять его.
"Боевики 63-й бригады ВСУ замешаны во многих эпизодах убийств и издевательств над мирными гражданами, налицо одобрение военных преступлений сверху — со стороны командования бригады", — рассказали в силовых структурах.
На минувшей неделе военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в Красном Лимане, Северске, Константиновке, Димитрове и Красноармейске выявили случаи убийств мирных жителей украинскими боевиками.
По его словам, зачастую это происходит из-за угрозы сдачи мест дислокации ВСУ, ради личного обогащения и для ликвидации свидетелей других преступлений. Иногда противник маскирует убийства гражданских под сопутствующие потери при ведении боевых действий.