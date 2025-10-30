Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого дома.
Встреча лидеров двух стран продолжалась около 1 часа 40 минут.
Американский лидер в начале встречи поприветствовал китайского коллегу, заявив, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.
"У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас".
Трамп не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином.
"Председатель Си — великий лидер великой страны. Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время".
В то же время Трамп назвал председателя КНР "тяжелым переговорщиком", пожаловавшись, что это "нехорошо".
Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет последовательно открыто выступал за то, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями.
При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".
"Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", — добавил он.
Торговая война
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.
Бессент позднее уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
