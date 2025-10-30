Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее
05:34 30.10.2025 (обновлено: 10:35 30.10.2025)
Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее
2025-10-30T05:34:00+03:00
2025-10-30T10:35:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
китай
сша
Новости
в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин

Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого дома.
Встреча лидеров двух стран продолжалась около 1 часа 40 минут.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп хочет от Си то, что председатель не может ему дать
28 октября, 08:00
Американский лидер в начале встречи поприветствовал китайского коллегу, заявив, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.
«
"У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Трамп не исключил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам нынешней встречи. При этом хозяин Белого дома отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином.
«
"Председатель Си — великий лидер великой страны. Я уверен, что у нас будут замечательные отношения на долгое время".
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Китай и США достигли рамочного консенсуса по торговым вопросам
27 октября, 15:54
В то же время Трамп назвал председателя КНР "тяжелым переговорщиком", пожаловавшись, что это "нехорошо".
Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха и процветания. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет последовательно открыто выступал за то, что Китай и Штаты должны быть партнерами и друзьями.
При этом китайский лидер выразил уверенность, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа "сделать Америку снова великой".
"Я готов продолжать работать с президентом Трампом, чтобы заложить прочную основу для китайско-американских отношений и создать благоприятные условия для развития обеих стран", — добавил он.

Торговая война

Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября введет экспортный контроль на некоторые товары, связанные со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
Президент США Дональд Трамп на следующий день заявил, что с 1 ноября или раньше ответит пошлиной в размере 100% на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Поднебесной.
Бессент позднее уточнил, что Штаты могут подождать с этой мерой, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
