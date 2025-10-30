https://ria.ru/20251030/vstrecha-2051690485.html
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
Достижение консенсуса на последних торговых переговорах КНР и США предоставило необходимые условия для встречи лидеров, заявил в четверг председатель КНР Си... РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин: консенсус на торговых переговорах создал условия для встречи