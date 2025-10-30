Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
05:33 30.10.2025 (обновлено: 11:21 30.10.2025)
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом
Достижение консенсуса на последних торговых переговорах КНР и США предоставило необходимые условия для встречи лидеров, заявил в четверг председатель КНР Си... РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин назвал причину встречи с Трампом

Си Цзиньпин: консенсус на торговых переговорах создал условия для встречи

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея. 30 октября 2025
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея. 30 октября 2025
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Достижение консенсуса на последних торговых переговорах КНР и США предоставило необходимые условия для встречи лидеров, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Несколько дней назад в ходе последнего раунда консультаций торгово-экономические команды наших двух стран достигли принципиального консенсуса по решению наших основных озабоченностей и добились обнадеживающего прогресса. Это создало необходимые условия для сегодняшней встречи", - заявил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
КНР и США могут помочь друг другу добиться успеха, заявил Си Цзиньпин
