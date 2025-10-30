Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане проходит на авиабазе Кимхэ
05:13 30.10.2025
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане проходит на авиабазе Кимхэ
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане проходит на авиабазе Кимхэ
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
пусан
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
пусан
китай
сша
в мире, пусан, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Пусан, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане проходит на авиабазе Кимхэ

Пул Белого дома: встреча Трампа и Си Цзиньпина проходит на авиабазе Кимхэ

© AP Photo / Andy WongДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Andy Wong
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Здание, где встречаются два лидера, является частью авиабазы ​​Кимхэ, южнокорейской авиабазы, расположенной на окраине международного аэропорта Кимхэ", - говорится в сообщении пула.
При этом ранее авиабаза использовалась американскими ВВС.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт
В миреПусанКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
