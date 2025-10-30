https://ria.ru/20251030/vstrecha-2051688095.html
Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пусане проходит на авиабазе Кимхэ
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого... РИА Новости, 30.10.2025
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа проходит на южнокорейской авиабазе Кимхэ в городе Пусан, сообщает пул журналистов Белого дома.
"Здание, где встречаются два лидера, является частью авиабазы Кимхэ, южнокорейской авиабазы, расположенной на окраине международного аэропорта Кимхэ", - говорится в сообщении пула.
При этом ранее авиабаза использовалась американскими ВВС.