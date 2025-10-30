Рейтинг@Mail.ru
16:49 30.10.2025
Эрдоган обсудил с Мерцем дипломатические усилия по Украине
2025-10-30T16:49:00+03:00
2025-10-30T16:49:00+03:00
в мире
украина
турция
германия
фридрих мерц
реджеп тайип эрдоган
в мире, украина, турция, германия, фридрих мерц, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Германия, Фридрих Мерц, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган сообщил об обсуждении с Мерцем дипломатических усилий по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на переговорах в Анкаре в четверг дипломатические усилия по Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Турцию 30 октября ознакомится с инициативами турецкой стороны, направленными на возможное возобновление переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщил ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.
"Мы обсудили конфликт между РФ и Украиной, считаем важным продолжение дипломатических усилий для справедливого и прочного урегулирования конфликта", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса
В миреУкраинаТурцияГерманияФридрих МерцРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
