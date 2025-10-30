Рейтинг@Mail.ru
Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО - РИА Новости, 30.10.2025
15:43 30.10.2025
Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО
Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО - РИА Новости, 30.10.2025
Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО
Арестованный накануне бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, задержанный по обвинению в мошенничестве, вышел из-под... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:43:00+03:00
2025-10-30T15:43:00+03:00
львовская область
украина
киев
укрэнерго
рбк (медиагруппа)
верховная рада украины
forbes
в мире
львовская область
украина
киев
львовская область, украина, киев, укрэнерго, рбк (медиагруппа), верховная рада украины, forbes, в мире
Львовская область, Украина, Киев, Укрэнерго, РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины, Forbes, В мире
Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО

Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога

© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсетиВладимир Кудрицкий
Владимир Кудрицкий - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : страница Владимира Кудрицкого в соцсети
Владимир Кудрицкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Арестованный накануне бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, задержанный по обвинению в мошенничестве, вышел из-под стражи после внесения залога, сообщает агентство РБК-Украина.
"Как сообщили РБК-Украина источники, за бывшего председателе правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов)), он вышел из СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Издание "Украинская правда" 28 октября сообщало о задержании Кудрицкого во Львовской области на западе Украины. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.
На Украине арестовали экс-замглавы офиса Зеленского, пишут СМИ
5 мая, 12:22
 
Львовская область, Украина, Киев, Укрэнерго, РБК (медиагруппа), Верховная Рада Украины, Forbes, В мире
 
 
