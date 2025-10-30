Арестованный экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий вышел из СИЗО

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Арестованный накануне бывший глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, задержанный по обвинению в мошенничестве, вышел из-под стражи после внесения залога, сообщает агентство РБК-Украина.
"Как сообщили РБК-Украина источники, за бывшего председателе правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, внесли залог в размере 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов)), он вышел из СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Издание "Украинская правда" 28 октября сообщало о задержании Кудрицкого во Львовской области на западе Украины. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в сентябре 2024 года сообщил, что Кудрицкий уволен с должности главы "Укрэнерго". Украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила, что такое решение принято из-за ненадлежащей защиты энергообъектов.