"Дадим им побороться". Трамп раскрыл планы по Украине

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время встречи в Кёнчжу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В южнокорейском Пусане состоялась первая за шесть лет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. О результатах переговоров и об азиатском турне американского лидера — в материале РИА Новости.

Несмотря на регулярные заявления Трампа о необходимости сдерживания Китая, его отношения с Си Цзиньпином нельзя назвать натянутыми.

В 2017-м он принимал председателя КНР во флоридском поместье Мар-а-Лаго: такой чести Трамп удостаивал немногих. И после не раз подчеркивал: диалог с Си очень конструктивный. Тем более была примечательна встреча в Пусане.

Беседовали более полутора часов. "Это была изумительная встреча. Он великий лидер", — сообщил потом Трамп, оценив разговор на двенадцать баллов из десяти.

Без Тайваня, но с Украиной

Один из наиболее острых вопросов — о Тайване — предусмотрительно оставили за бортом.

Зато обсудили украинскую ситуацию. "Думаю, нужно дать им побороться", — сказал президент США. И добавил: "Но мы будем работать по Украине вместе".

А в центре внимания была, понятно, торговая война и вообще экономика. В частности, министр сельского хозяйства США Брук Роллинз подтвердила, что Китай возобновил закупки американской сои, приостановленные в мае.

Трамп, в свою очередь, уже на борту самолета проинформировал, что согласился снизить пошлины на фентанил для Китая вдвое — с двадцати до десяти процентов. По его словам, он и Си "договорились по многим очень важным вопросам". В том числе о том, что Китай не будет чинить "никаких препятствий" поставкам редкоземельных минералов и отложит введение экспортного контроля на год. Хотя в планах американского лидера было заключение бессрочной сделки.

Наметились подвижки в технологическом сотрудничестве: Трамп пообещал совместное производство микросхем. Партнер с американской стороны — компания Nvidia.

Переговоры проходили за закрытыми дверями, об их итогах главы государств не слишком распространялись. Но негативных комментариев ни от одной из сторон не прозвучало. Условились о взаимных визитах. Предполагается, что Трамп посетит Китай в апреле. А затем и председатель КНР прилетит в США.

Танцы и договоры

Встреча с Си Цзиньпином — кульминация пятидневного турне американского президента по странам Азии. Помимо Южной Кореи, он побывал в Малайзии и Японии.

Были не только переговоры. В малайзийской столице Куала-Лумпуре Трамп по прибытии присоединился к традиционному танцу с местными артистами. В Токио после выступления на американской базе перед военнослужащими он вновь пританцовывал — на этот раз под классику диско "Y. M. C. A" Village People.

С одной стороны, ему было что праздновать. В Малайзии он принял участие в церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Трамп ведь считает себя великим миротворцем.

Не забыл он и об интересах США, заключив некую "крупную торговую сделку с Камбоджей", а также "очень важное соглашение с Таиландом о добыче полезных ископаемых".

В Токио, впрочем, все сложилось не столь радужно. Хотя перед турне Вашингтон и призвал союзника отказаться от российских энергоресурсов, новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что пока не может себе позволить столь радикальные меры.

Обсудили и Украину. Однако опять же — без конкретики. По словам генсека японского правительства Минору Кихары, "оба лидера пришли к единому мнению о сотрудничестве двух стран для реализации справедливого и длительного мира".

Главное — напоследок

Это турне должно было стать триумфальным. Но не получилось.

Вслед за японцами разочаровали Трампа и власти Южной Кореи. Он преподнес как успех согласие Сеула инвестировать в экономику США 350 миллиардов долларов. Правда, в обмен Корея выбила себе снижение пошлин с 25 до 15 процентов. А еще американцы построят союзникам атомную подводную лодку — в счет части инвестиций.

Президент США также надеялся встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но не удалось согласовать графики — по официальной версии Белого дома.

После переговоров с Си в Пусане Трамп почти сразу отправился в Вашингтон, даже не почтив своим присутствием пленарные заседания саммита АСЕАН.

Но один из главных месседжей он приберег на последний момент. Все на том же борту Air Force One он заявил журналистам, что "поручил Министерству войны приступить к испытаниям ядерного оружия". Мол, если другие это делают, то и США не останутся в стороне. Таких испытаний Соединенные Штаты не проводили с 1992-го.

Вероятно, Трамп рассчитывал в некоторой степени смазать неоднозначные итоги азиатской поездки. И вот это у него получилось: мировые СМИ уже вовсю обсуждают возвращение гонки вооружений.