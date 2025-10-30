В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия - это попытка сохранить лицо после того, как ему объяснили, что такое "Посейдон" и "Буревестник", с Россией нужно договариваться, а не вводить санкции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.