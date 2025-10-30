Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/tramp-2051793830.html
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия - РИА Новости, 30.10.2025
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия
Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия - это попытка сохранить лицо после того, как ему объяснили, что такое "Посейдон" и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T11:44:00+03:00
2025-10-30T11:44:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
владимир джабаров
совет федерации рф
посейдон (подводный беспилотник)
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251029/medvedev-2051665695.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, владимир джабаров, совет федерации рф, посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Посейдон (подводный беспилотник), межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

Джабаров назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях попыткой сохранить лицо

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия - это попытка сохранить лицо после того, как ему объяснили, что такое "Посейдон" и "Буревестник", с Россией нужно договариваться, а не вводить санкции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Это попытка сохранить лицо. Потому что, я думаю, Трамп сначала, видимо, не понял, что такое "Буревестник". Сейчас, я думаю, объяснили его советники, в том числе военные. Он не понял сначала, что такое "Посейдон". И сейчас понял, что это реально. Нужно-то чем-то отвечать. Вот он говорит об испытаниях. Ну, давайте мы испытаем публично на каком-нибудь полигоне, чтобы Трамп увидел, какое страшное оружие находится в наших руках", - сказал сенатор.
По его словам, Трамп "прозреет и поймёт, что надо не санкции вводить, а надо вести переговоры с Россией постоянные, договариваться о мире, о новом договоре по стратегическим наступательным вооружениям".
"Пусть они испытают (ядерное оружие - ред.), посмотрят, чем мы ответим. Я думаю, что больше желаний у них не будет проводить испытания", - заключил Джабаров.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ДжабаровСовет Федерации РФПосейдон (подводный беспилотник)межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала