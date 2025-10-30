В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия - это попытка сохранить лицо после того, как ему объяснили, что такое "Посейдон" и "Буревестник", с Россией нужно договариваться, а не вводить санкции, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
"Это попытка сохранить лицо. Потому что, я думаю, Трамп сначала, видимо, не понял, что такое "Буревестник". Сейчас, я думаю, объяснили его советники, в том числе военные. Он не понял сначала, что такое "Посейдон". И сейчас понял, что это реально. Нужно-то чем-то отвечать. Вот он говорит об испытаниях. Ну, давайте мы испытаем публично на каком-нибудь полигоне, чтобы Трамп увидел, какое страшное оружие находится в наших руках", - сказал сенатор.
По его словам, Трамп "прозреет и поймёт, что надо не санкции вводить, а надо вести переговоры с Россией постоянные, договариваться о мире, о новом договоре по стратегическим наступательным вооружениям".
"Пусть они испытают (ядерное оружие - ред.), посмотрят, чем мы ответим. Я думаю, что больше желаний у них не будет проводить испытания", - заключил Джабаров.
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05