Трамп назвал встречу с главой КНР замечательной
Трамп назвал встречу с главой КНР замечательной - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп назвал встречу с главой КНР замечательной
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел поистине замечательную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, которая только укрепит имеющееся межу странами... РИА Новости, 30.10.2025
Трамп назвал встречу с главой КНР замечательной
Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином замечательной