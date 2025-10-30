Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса - РИА Новости, 30.10.2025
08:46 30.10.2025 (обновлено: 11:21 30.10.2025)
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться.
в мире
сша
южная корея
россия
дональд трамп
си цзиньпин
владимир путин
в мире, сша, южная корея, россия, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин
В мире, США, Южная Корея, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса

Говоря об Украине, Трамп заявил, что иногда нужно позволить сторонам сражаться

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться.
"Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться", - сказал Трамп журналистам после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее.
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
