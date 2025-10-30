https://ria.ru/20251030/tramp-2051706165.html
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп выступил с заявлением о перспективах решения украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп, говоря о перспективах урегулирования украинского кризиса, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:46:00+03:00
2025-10-30T08:46:00+03:00
2025-10-30T11:21:00+03:00
2025
Говоря об Украине, Трамп заявил, что иногда нужно позволить сторонам сражаться