Рейтинг@Mail.ru
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 30.10.2025 (обновлено: 08:40 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/tramp-2051704840.html
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая - с 20% до 10% - на фоне позиции лидера КНР Си Цзиньпина по ситуации с... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:39:00+03:00
2025-10-30T08:40:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6565abd77924e6d6a44638f4971df07c.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051703268.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051691134_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_df31dbb70515859f79d078e901a23a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая

Трамп заявил, что снизил пошлины на товары из КНР из-за ситуации с наркотиками

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая - с 20% до 10% - на фоне позиции лидера КНР Си Цзиньпина по ситуации с фентанилом - синтетическим опиоидом.
"Мы договорились, что он будет тяжело работать, чтобы остановить поток… После его заявлений я снизил пошлины на 10%. Теперь это 10% вместо 20%", - заявил Трамп на борту президентского борта по пути в Вашингтон.
В результате, по его словам, на товары из Китая будут действовать пошлины в размере 47% вместо 57%.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Вчера, 08:09
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала