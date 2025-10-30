https://ria.ru/20251030/tramp-2051704840.html
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая - с 20% до 10% - на фоне позиции лидера КНР Си Цзиньпина по ситуации с... РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что снизил пошлины на товары из КНР из-за ситуации с наркотиками