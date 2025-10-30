Трамп объяснил снижение пошлин против Китая

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в два раза снизил пошлины на товары из Китая - с 20% до 10% - на фоне позиции лидера КНР Си Цзиньпина по ситуации с фентанилом - синтетическим опиоидом.