Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10 возможных. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:09:00+03:00
2025-10-30T08:09:00+03:00
2025-10-30T09:23:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином прошла на 12 баллов из 10 возможных