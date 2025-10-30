https://ria.ru/20251030/tramp-2051702992.html
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что тема Тайваня в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином не обсуждалась. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T08:08:00+03:00
2025-10-30T08:08:00+03:00
2025-10-30T09:24:00+03:00
в мире
сша
тайвань
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051709954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25e812afbdedf270e11ed7d7cb5b54d9.jpg
https://ria.ru/20251029/tajvan-2051359926.html
сша
тайвань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051709954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fce490f182751e98c293e575f1e4ed91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тайвань, китай, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что тема Тайваня не была на повестке встречи с Си Цзиньпином