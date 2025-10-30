Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
08:08 30.10.2025 (обновлено: 09:24 30.10.2025)
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что тема Тайваня в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином не обсуждалась. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, тайвань, китай, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что не затрагивал тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что тема Тайваня не была на повестке встречи с Си Цзиньпином

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тема Тайваня в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином не обсуждалась.
"Тайвань никогда не обсуждался", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Помощники Трампа опасаются изменения позиции по Тайваню, пишут СМИ
29 октября, 03:52
 
В мире, США, Тайвань, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
 
 
