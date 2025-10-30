Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
08:00 30.10.2025 (обновлено: 16:17 30.10.2025)
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил урегулирование украинского конфликта и торговые пошлины. Основные... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, китай, украина, дональд трамп, си цзиньпин, пусан
В мире, США, Китай, Украина, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Пусан
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины

Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил урегулирование украинского конфликта и торговые пошлины. Основные подробности — в материале РИА Новости.

Об Украине

  • По словам Трампа, он и Си Цзиньпин долго обсуждали украинский кризис.
  • Лидеры договорились работать вместе, чтобы достичь урегулирования конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Русские выдохлись, но Киев срочно запросил мира
28 октября, 08:00

О пошлинах

  • США снизят пошлины для КНР — с 57% до 47%.

КНР и США фактически находятся в состоянии торговой войны. В феврале Трамп установил тариф в десять процентов на китайские товары. Затем последовала череда ответных шагов, после которой пошлина на продукцию из КНР достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. В середине мая страны договорились снизить тарифы. При этом Штаты сохранили отдельную ставку в 20% на импорт китайских товаров. Речь идет о так называемой фентаниловой пошлине, введение которой Вашингтон объяснил недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками. Сегодня Трамп снизил этот тариф до десяти процентов.

  • Препятствием к подписанию торговой сделки США и Китая остается вопрос экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, но Трамп рассчитывает заключить ее в скором времени.

Согласно проекту соглашения, КНР на год отсрочит введение экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, впоследствии сделку будут пересматривать каждые 12 месяцев.

  • Политики обсудили вопрос микросхем, теперь Китай, по словам Трампа, будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия — США — Китай: один треугольник, два кризиса
22 октября, 08:00

Встреча в Пусане

Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продлилась около часа 40 минут. Трамп назвал ее дружеской и оценил на двенадцать баллов из десяти возможных. По его словам, политикам удалось прийти к согласию по многим важным вопросам. Глава Белого дома планирует вновь посетить Китай в апреле, после чего ожидает визит Си Цзиньпина в Штаты.
Председатель КНР, со своей стороны, выступил за взаимодействие Пекина и Вашингтона на всех уровнях. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество должно быть движущей силой, а не камнем преткновения в отношениях двух стран. Китай и США, будучи крупными державами, могут вместе работать над достижением важных для обоих государств и всего мира целей, подчеркнул Си Цзиньпин.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Союзники США стали считать Китай более надежным партнером, пишет FT
28 октября, 10:19
 
В миреСШАКитайУкраинаДональд ТрампСи ЦзиньпинПусан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
