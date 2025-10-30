https://ria.ru/20251030/tramp-2051701941.html
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил урегулирование украинского конфликта и торговые пошлины.
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил урегулирование украинского конфликта и торговые пошлины. Основные подробности — в материале РИА Новости.
- По словам Трампа, он и Си Цзиньпин долго обсуждали украинский кризис.
- Лидеры договорились работать вместе, чтобы достичь урегулирования конфликта.
- США снизят пошлины для КНР — с 57% до 47%.
КНР и США фактически находятся в состоянии торговой войны. В феврале Трамп установил тариф в десять процентов на китайские товары. Затем последовала череда ответных шагов, после которой пошлина на продукцию из КНР достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. В середине мая страны договорились снизить тарифы. При этом Штаты сохранили отдельную ставку в 20% на импорт китайских товаров. Речь идет о так называемой фентаниловой пошлине, введение которой Вашингтон объяснил недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками. Сегодня Трамп снизил этот тариф до десяти процентов.
- Препятствием к подписанию торговой сделки США и Китая остается вопрос экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, но Трамп рассчитывает заключить ее в скором времени.
Согласно проекту соглашения, КНР на год отсрочит введение экспортных ограничений в отношении редкоземельных металлов, впоследствии сделку будут пересматривать каждые 12 месяцев.
- Политики обсудили вопрос микросхем, теперь Китай, по словам Трампа, будет проводить переговоры с американским производителем чипов Nvidia.
Встреча лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане продлилась около часа 40 минут. Трамп назвал ее дружеской и оценил на двенадцать баллов из десяти возможных. По его словам, политикам удалось прийти к согласию по многим важным вопросам. Глава Белого дома планирует вновь посетить Китай в апреле, после чего ожидает визит Си Цзиньпина в Штаты.
Председатель КНР, со своей стороны, выступил за взаимодействие Пекина и Вашингтона на всех уровнях. Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество должно быть движущей силой, а не камнем преткновения в отношениях двух стран. Китай и США, будучи крупными державами, могут вместе работать над достижением важных для обоих государств и всего мира целей, подчеркнул Си Цзиньпин.