Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины

КНР и США фактически находятся в состоянии торговой войны. В феврале Трамп установил тариф в десять процентов на китайские товары. Затем последовала череда ответных шагов, после которой пошлина на продукцию из КНР достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. В середине мая страны договорились снизить тарифы. При этом Штаты сохранили отдельную ставку в 20% на импорт китайских товаров. Речь идет о так называемой фентаниловой пошлине, введение которой Вашингтон объяснил недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками. Сегодня Трамп снизил этот тариф до десяти процентов.