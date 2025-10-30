https://ria.ru/20251030/tramp-2051691786.html
Трамп не ответил на вопрос, будет ли он обсуждать Тайвань с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, будут ли они с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждать вопрос Тайваня во время... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:43:00+03:00
в мире
тайвань
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
в мире, тайвань, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
