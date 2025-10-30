https://ria.ru/20251030/tramp-2051689222.html
Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп в начале встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане заявил, что у них всегда были хорошие отношения. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
китай
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
сша
китай
пусан
РИА Новости
2025
Новости
ru-RU
Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Си Цзиньпином