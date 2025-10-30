https://ria.ru/20251030/tramp-2051688728.html
Трамп высказался о переговорах с лидером КНР
Трамп высказался о переговорах с лидером КНР - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп высказался о переговорах с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина "тяжелым переговорщиком", отметил, что это "нехорошо". РИА Новости, 30.10.2025
Трамп высказался о переговорах с лидером КНР
Трамп назвал Си Цзиньпина "тяжелым переговорщиком"