Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Торговля и экономика должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.