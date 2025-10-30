https://ria.ru/20251030/torgovlya-2051818874.html
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.10.2025
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин
Торговля и экономика должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:48:00+03:00
2025-10-30T12:48:00+03:00
2025-10-30T12:48:00+03:00
в мире
китай
сша
пусан
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051795538_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_db618d121f6e0463e40be7ff4f74429d.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701824.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051795538_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8b51e51165b5bc82dfc63a3edb2ffd30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пусан, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пусан, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: торговля не должна быть точкой конфликта в отношениях США И КНР