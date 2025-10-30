Рейтинг@Mail.ru
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин
12:48 30.10.2025
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин
Торговля и экономика должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
Торговля должна быть движущей силой отношений КНР и США, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: торговля не должна быть точкой конфликта в отношениях США И КНР

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Торговля и экономика должны оставаться движущей силой отношений Китая и США, а не быть камнем преткновения между странами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Торгово-экономическое сотрудничество должно оставаться движущей силой китайско-американских отношений, а не быть камнем преткновения или точкой конфликта", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая по итогам переговоров с президентом США.
Си Цзиньпин подчеркнул, что обеим сторонам следует сосредоточиться на долгосрочных выгодах сотрудничества, а не "впадать в ловушку порочного круга взаимных ответных действий".
По словам главы КНР, обе стороны могут продолжать переговоры на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды, постоянно сужая список имеющихся вопросов и расширяя список сотрудничества.
