Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. КНР будет надлежащим образом решать с США вопросы, связанные с соцсетью TikTok, заявили в министерстве коммерции Китая.

"Стороны подтвердили результаты мадридских торговых консультаций, при этом американская сторона взяла на себя позитивные обязательства в таких областях, как инвестиции. Китай будет надлежащим образом решать с США вопросы, связанных с TikTok", - говорится в заявлении ведомства, посвященном итогам переговоров в Куала-Лумпуре.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.