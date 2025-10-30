Рейтинг@Mail.ru
Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok
14:19 30.10.2025
Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok
Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok - РИА Новости, 30.10.2025
Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok
КНР будет надлежащим образом решать с США вопросы, связанные с соцсетью TikTok, заявили в министерстве коммерции Китая. РИА Новости, 30.10.2025
Китай пообещал надлежащим образом решать с США вопросы по TikTok

Министерство коммерции КНР пообещало надлежащим образом решать вопросы по TikTok

ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. КНР будет надлежащим образом решать с США вопросы, связанные с соцсетью TikTok, заявили в министерстве коммерции Китая.
Ранее Китай и США провели двухдневные торговые переговоры в Куала-Лумпуре, китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, американскую - глава американского минфина Скотт Бессент.
"Стороны подтвердили результаты мадридских торговых консультаций, при этом американская сторона взяла на себя позитивные обязательства в таких областях, как инвестиции. Китай будет надлежащим образом решать с США вопросы, связанных с TikTok", - говорится в заявлении ведомства, посвященном итогам переговоров в Куала-Лумпуре.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
