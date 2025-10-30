Рейтинг@Mail.ru
14:26 30.10.2025 (обновлено: 15:14 30.10.2025)
Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры
Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры
происшествия, челябинск, россия, москва, вадим белоусов, михаил юревич, генеральная прокуратура рф, госдума рф, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинск, Россия, Москва, Вадим Белоусов, Михаил Юревич, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Челябинский областной суд
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, в том числе расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащие экс-владельцам "Макфы", сообщил Центральный райсуд Челябинска.
Центральный райсуд Челябинска рассмотрел заявление Генпрокуратуры РФ об изменении способа исполнения решения суда от 23 января 2025 года, вступившего в законную силу, о взыскании в пользу государства денежных средств, обращении взыскания на долю в уставном капитале предприятия. Установлено, что у ответчиков, в том числе Михаила и Валерия Юревичей, Вадима Белоусова сохраняется задолженность перед РФ в размере более 18,8 миллиарда рублей, а должники являются собственниками 63 квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Из Минобороны РФ поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим.
"Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ, изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений", - говорится в сообщении.
Определение суда в законную силу не вступило, отмечается в сообщении.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
Кроме того, Центральный районный суд Челябинска 23 января удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные мошенниками у Минобороны
9 августа, 08:29
 
