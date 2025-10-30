Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, в том числе расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащие экс-владельцам "Макфы", сообщил Центральный райсуд Челябинска.

Центральный райсуд Челябинска рассмотрел заявление Генпрокуратуры РФ об изменении способа исполнения решения суда от 23 января 2025 года, вступившего в законную силу, о взыскании в пользу государства денежных средств, обращении взыскания на долю в уставном капитале предприятия. Установлено, что у ответчиков, в том числе Михаила и Валерия Юревичей, Вадима Белоусова сохраняется задолженность перед РФ в размере более 18,8 миллиарда рублей, а должники являются собственниками 63 квартир в Москве Санкт-Петербурге , Челябинске и других городах. Из Минобороны РФ поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим.

"Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ, изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений", - говорится в сообщении.

Определение суда в законную силу не вступило, отмечается в сообщении.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич , его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. Челябинский областной суд 30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.