Суд изъял у экс-владельцев "Макфы" 63 квартиры

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, в том числе расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащие экс-владельцам "Макфы", сообщил Центральный райсуд Челябинска.
Центральный райсуд Челябинска
рассмотрел заявление Генпрокуратуры РФ
об изменении способа исполнения решения суда от 23 января 2025 года, вступившего в законную силу, о взыскании в пользу государства денежных средств, обращении взыскания на долю в уставном капитале предприятия. Установлено, что у ответчиков, в том числе Михаила и Валерия Юревичей, Вадима Белоусова
сохраняется задолженность перед РФ в размере более 18,8 миллиарда рублей, а должники являются собственниками 63 квартир в Москве
, Санкт-Петербурге
, Челябинске и других городах. Из Минобороны РФ поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим.
"Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ, изменен способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменен предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений", - говорится в сообщении.
Определение суда в законную силу не вступило, отмечается в сообщении.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич
, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы
Вадим Белоусов. Челябинский областной суд
30 июля 2024 года оставил без изменения решение районного суда Челябинска от 8 мая, решение вступило в законную силу.
Кроме того, Центральный районный суд Челябинска 23 января удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев "Макфы" более 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002-2024 годы.