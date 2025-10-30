Экс-помощник министра обороны США прокомментировал сделку по TikTok

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Соглашение США и Китая по социальной сети TikTok, продвигаемое президентом Дональдом Трампом, привлекает значительное внимание "сионистского лобби" в США, заинтересованного в цензурировании контента, касающегося действий Израиля по отношению к палестинцам, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны по международной безопасности Час Фриман.

В четверг Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане . По итогам переговоров американский лидер заявил, что встреча прошла "потрясающе" и завершилась принятием "выдающейся группы решений." Си, в свою очередь, отметил, что торговля и экономическое развитие должны оставаться движущей силой китайско-американских отношений, а не камнем преткновения между странами.

"Президент Трамп стремился закрепить рамки сделки по TikTok и, похоже, добился прогресса в этом вопросе. TikTok - источник, из которого подавляющее большинство представителей американской молодежи узнает новости. Это вызывает особую озабоченность у сионистского лобби, которое стремится цензурировать информацию о жестоком обращении Израиля с палестинцами, находящимися под его контролем", - сказал агентству Фриман.

В момент, когда сделка будет достигнута, получившие контроль над платформой "американские олигархи" попытаются ввести там жесткую цензуру, но неясно, преуспеют ли они, полагает эксперт.

"Тем временем отношение США к Израилю становится все более негативным, и нет никаких признаков того, что эта тенденция идет на спад", - заключил экс-дипломат.

В конце сентября Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.