Косачев прокомментировал решение Трампа возобновить ядерные испытания

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа возобновить ядерные испытания не вписывается в обязательства США по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее лидер США Дональд Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Решение американского президента возобновить ядерные испытания... в обязательства США не вписывается. Дело в том, что свою подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поставленную в 1996 году, американцы не отзывали. И даже не ратифицировав Договор, они "обязаны воздерживаться от действий, которые лишили бы договор объекта и цели", как это сказано в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
При этом США еще в 1992 году вслед за СССР ввели мораторий на испытания ядерного оружия, "который, по идее, действует и до сих пор", отметил сенатор.
"Весь смысл действий американцев и их союзников по НАТО по развалу системы соглашений по контролю над вооружениями (ДОВСЕ, РСМД, ДОН, СНВ) заключался в том, чтобы избавиться от ограничений, мешавших западникам достигать односторонних преимуществ в военной сфере. Действовали они все последние годы нахраписто и самоуверенно, пребывая в иллюзии, что ответа не встретят", - подчеркнул законодатель.
И вот - последовал убедительный российский ответ под названиями "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон", отметил Косачев.
"Причем при соблюдении Россией взятых на себя обязательств, в том числе по уже не действующим договорам", - заключил он.
ДОВСЕ - Договор об обычных вооружённых силах в Европе; РСМД - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности; ДОН - Договор по открытому небу; СНВ - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил ранее президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, это не предел.
Двадцать первого ноября 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал президент РФ Владимир Путин.