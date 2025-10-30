Рейтинг@Mail.ru
Генерал Манилов прокомментировал слова Трампа про ядерное оружие - РИА Новости, 30.10.2025
17:10 30.10.2025
Генерал Манилов прокомментировал слова Трампа про ядерное оружие
2025-10-30T17:10:00+03:00
2025-10-30T17:10:00+03:00
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МАНАС (Киргизия), 30 окт – РИА Новости. Председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ генерал-полковник Александр Манилов, комментируя РИА Новости слова президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия, выразил мнение, что такие угрозы не должны исходить из уст первых лиц государств.
Ранее Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Американский лидер также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Это не совсем в компетенции пограничных войск… Но вообще, фразы такого характера… На каждую угрозу есть противодействие. Поэтому такого рода угрозы не должны сыпаться из уст первых лиц. А если это есть… Ну это один из элементов шантажа", - заявил председатель, отвечая на вопрос РИА Новости.
Генерал уточнил, что если сигналы Трампа направлены в адрес России, то они, вероятно, нацелены на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров с Киевом.
"Что касается России - ее позиция однозначна и заявлена президентом Российской Федерации. Она была доведена и в ходе встреч предыдущих. Это ясная и четкая позиция. Наша цель, цель СВО - ликвидировать то зло, которое есть, и обеспечить гарантии безопасности Российской Федерации ни на один день, ни на месяц, а чтобы в мире жили народы и России, и Украины десятилетиями и столетиями. Вот тогда это будет правильный подход. А сегодня прекратить, а завтра возобновить, как мы наблюдали в секторе Газа, вроде все прекратили, а через несколько дней снова… Так не должно быть", - подчеркнул Манилов.
Он отметил, что пограничные войска СНГ на сегодняшний день намерены сосредоточиться на противодействии не мнимым угрозам, а тем, которые есть - терроризму, незаконной миграции, контрабанде наркотиков, трансграничной организованной преступности.
"Пограничники едины во мнении, что если мы вместе, мы непобедимы. Если будем действовать врозь, нас могут раздавить… Вот по такому принципу мы и действуем. Наше содружество крепнет границами, а пограничное братство заменить ничем нельзя", - подытожил генерал.
В городе Манас в Киргизии в четверг под председательством первого заместителя директора ФСБ России - руководителя погранслужбы РФ Владимира Кулишова прошло заседание Совета командующих погранведомств стран СНГ. В нем приняли участие руководители погранведомств и представители структур СНГ, ОДКБ и ШОС, а также губернаторы приграничных областей Киргизии и Таджикистана.
Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится
13 февраля, 23:25
 
