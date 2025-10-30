Рейтинг@Mail.ru
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 30.10.2025 (обновлено: 10:44 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ssha-2051719115.html
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 30.10.2025
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо двух стран и всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:46:00+03:00
2025-10-30T10:44:00+03:00
в мире
китай
си цзиньпин
сша
пусан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800968_0:120:1024:696_1920x0_80_0_0_ae1ff8349a10a650613c37fb04f6ec7e.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051701824.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800968_96:0:1024:696_1920x0_80_0_0_fa045c57975cb486481c7f345aab60ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, си цзиньпин, сша, пусан, дональд трамп
В мире, Китай, Си Цзиньпин, США, Пусан, Дональд Трамп
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: КНР и США могут работать на достижение значимых целей на благо мира

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо двух стран и всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Сегодня мир сталкивается со множеством вызовов. Китай и США, будучи крупными державами, могут совместно продемонстрировать свою ответственность и вместе работать для достижения важных, практических и полезных для обеих стран и всего мира целей", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая по итогам переговоров с президентом США.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп назвал встречу с Си Цзиньпином дружеской
Вчера, 07:59
 
В миреКитайСи ЦзиньпинСШАПусанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала