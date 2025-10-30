https://ria.ru/20251030/ssha-2051719115.html
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Китай и США могут вместе работать для достижения более значимых целей на благо двух стран и всего мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с РИА Новости, 30.10.2025
Китай и США могут работать вместе на благо мира, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: КНР и США могут работать на достижение значимых целей на благо мира