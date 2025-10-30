Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли приведет к изменениям в отношениях стран и снижению торговой эскалации, так как США "зашли слишком далеко", поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск), говорится в расписании Белого дома.
"Не думаю, что что-то принципиально изменится (в отношениях стран и торговой эскалации - ред.) после встречи Си Цзиньпина и Трампа в преддверии саммита АТЭС. Конечно, лидеры великих держав должны иногда встречаться, однако в последнее время США зашли слишком далеко, чтобы включить заднюю передачу", - сказал Мартынов.
Он пояснил, что имеет ввиду американские запредельные заградительные тарифы и пошлины в отношении Китая, а также усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Если внимательно присмотреться к действиям Трампа и отбросить его фирменный флер и пафос, он и его администрация идут по известному программному докладу Project 2025 (политическое видение развития Америки), такое Pax Americana 2.0 ("Мир по-американски")", - отметил эксперт.
По мнению Мартынова, это заметно по действиям США в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.
"Кстати, в этом доктринальном документе старейшего think-tank республиканцев именно Китай обозначен как основная угроза США. Россия там описана весьма комплементарно, насколько это вообще возможно сегодня", - заключил эксперт.