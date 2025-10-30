Рейтинг@Mail.ru
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:48 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051673130.html
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2025
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли приведет к изменениям в отношениях стран и снижению торговой эскалации, так как... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T00:48:00+03:00
2025-10-30T00:48:00+03:00
в мире
сша
китай
россия
дональд трамп
си цзиньпин
алексей мартынов (политолог)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667319_399:319:2610:1563_1920x0_80_0_0_2fdc69e652ad473b28ae944f009756e4.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051447776.html
https://ria.ru/20251029/tramp-2051365418.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572667319_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_1c15c01cf52e881cddcd7bed6981c8d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, си цзиньпин, алексей мартынов (политолог)
В мире, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Алексей Мартынов (политолог)
Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт

Политолог Мартынов: отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров

© AP Photo / Susan WalshДональд Трамп и Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли приведет к изменениям в отношениях стран и снижению торговой эскалации, так как США "зашли слишком далеко", поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск), говорится в расписании Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином будет "замечательной"
Вчера, 12:36
"Не думаю, что что-то принципиально изменится (в отношениях стран и торговой эскалации - ред.) после встречи Си Цзиньпина и Трампа в преддверии саммита АТЭС. Конечно, лидеры великих держав должны иногда встречаться, однако в последнее время США зашли слишком далеко, чтобы включить заднюю передачу", - сказал Мартынов.
Он пояснил, что имеет ввиду американские запредельные заградительные тарифы и пошлины в отношении Китая, а также усиление военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Если внимательно присмотреться к действиям Трампа и отбросить его фирменный флер и пафос, он и его администрация идут по известному программному докладу Project 2025 (политическое видение развития Америки), такое Pax Americana 2.0 ("Мир по-американски")", - отметил эксперт.
По мнению Мартынова, это заметно по действиям США в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.
"Кстати, в этом доктринальном документе старейшего think-tank республиканцев именно Китай обозначен как основная угроза США. Россия там описана весьма комплементарно, насколько это вообще возможно сегодня", - заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином
Вчера, 05:24
 
В миреСШАКитайРоссияДональд ТрампСи ЦзиньпинАлексей Мартынов (политолог)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала