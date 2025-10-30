Отношения США и КНР не изменятся после встречи лидеров, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли приведет к изменениям в отношениях стран и снижению торговой эскалации, так как США "зашли слишком далеко", поделился мнением в беседе с РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.