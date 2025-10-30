https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051687460.html
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец
Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области взяли в плен двух противников, один из которых предоставил важные... РИА Новости, 30.10.2025
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области взяли в плен двух противников, один из которых предоставил важные сведения о позициях ВСУ, что позволило провести дальнейшее наступление без потерь, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Капонир".
"Было взято в плен два врага. Один вёл себя достойно — ничего не рассказывал, просто молчал. А второй рассказал всё как на духу: сколько человек на опорниках, где они находятся", — сообщил военнослужащий.
По словам "Капонира", благодаря полученной информации российским подразделениям удалось успешно штурмовать несколько позиций противника.
"Благодаря этим данным мы без потерь с нашей стороны захватили три опорника с врагом", — отметил стрелок.
Он добавил, что пленные вели себя по-разному. "Один говорил, что его мобилизовали, привезли и просто посадили в опорный пункт, сказали — охраняй. А второй, видимо, был предан Украине
, потому что многое из его слов мы даже не поняли", — заключил "Капонир".