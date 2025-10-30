Рейтинг@Mail.ru
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051687460.html
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец - РИА Новости, 30.10.2025
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец
Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области взяли в плен двух противников, один из которых предоставил важные... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:04:00+03:00
2025-10-30T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051682813.html
https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051365247.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец

Пленный солдат ВСУ помог захватить три опорных пункта под Егоровкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области взяли в плен двух противников, один из которых предоставил важные сведения о позициях ВСУ, что позволило провести дальнейшее наступление без потерь, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Капонир".
"Было взято в плен два врага. Один вёл себя достойно — ничего не рассказывал, просто молчал. А второй рассказал всё как на духу: сколько человек на опорниках, где они находятся", — сообщил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки
Вчера, 03:20
По словам "Капонира", благодаря полученной информации российским подразделениям удалось успешно штурмовать несколько позиций противника.
"Благодаря этим данным мы без потерь с нашей стороны захватили три опорника с врагом", — отметил стрелок.
Он добавил, что пленные вели себя по-разному. "Один говорил, что его мобилизовали, привезли и просто посадили в опорный пункт, сказали — охраняй. А второй, видимо, был предан Украине, потому что многое из его слов мы даже не поняли", — заключил "Капонир".
Военнослужащий зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Российский боец рассказал про атаки дронов на Запорожском направлении
29 октября, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала