Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Российские бойцы в ходе освобождения населённого пункта Егоровка в Днепропетровской области взяли в плен двух противников, один из которых предоставил важные сведения о позициях ВСУ, что позволило провести дальнейшее наступление без потерь, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Капонир".

"Было взято в плен два врага. Один вёл себя достойно — ничего не рассказывал, просто молчал. А второй рассказал всё как на духу: сколько человек на опорниках, где они находятся", — сообщил военнослужащий.

По словам "Капонира", благодаря полученной информации российским подразделениям удалось успешно штурмовать несколько позиций противника.

"Благодаря этим данным мы без потерь с нашей стороны захватили три опорника с врагом", — отметил стрелок.