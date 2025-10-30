Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
12:56 30.10.2025
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
Китай в 2026 году примет саммит АТЭС, а США – саммит G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов, заявил в... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
большая двадцатка
атэс
китай
сша
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп, большая двадцатка, атэс
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Большая двадцатка, АТЭС
Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай в 2026 году примет саммит АТЭС, а США – саммит G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"В следующем году Китай примет саммит АТЭС, а США проведет саммит "большой двадцатки". Обе стороны могут поддерживать друг друга и стремиться к достижению позитивных результатов обоих саммитов для содействия глобальному экономическому росту и совершенствования глобального экономического управления", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп рассказал о встрече с Си Цзиньпином
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДональд ТрампБольшая двадцаткаАТЭС
 
 
