Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США - РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
Китай в 2026 году примет саммит АТЭС, а США – саммит G20, сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов, заявил в... РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин рассказал о проведении саммитов АТЭС в КНР и G20 в США
Си Цзиньпин: США и КНР стоит стремиться к позитивным итогам саммитов АТЭС и G20