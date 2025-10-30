Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
03:54 30.10.2025
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени отправился в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС, сообщает Центральное телевидение
в мире, китай, южная корея, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, Китай, Южная Корея, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени отправился в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Утром 30 октября председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина специальным бортом, чтобы по приглашению президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна принять участие в 32-й неформальной встрече руководителей экономик АТЭС в Кёнджу, а также совершить государственный визит в Республику Корея", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее МИД КНР сообщил, что Си Цзиньпин в четверг встретится с президентом США Дональдом Трампом для обмена мнениями по китайско-американским отношениям и вопросам. Белый дом уточнил, что встреча лидеров двух стран состоится в Южной Корее в четверг в 11.00 по местному времени (5.00 мск).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином будет "замечательной"
29 октября, 12:36
 
