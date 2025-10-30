https://ria.ru/20251030/sammit-2051684478.html
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 30.10.2025
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг утром по пекинскому времени отправился в Южную Корею, где примет участие в саммите АТЭС, сообщает Центральное телевидение РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T03:54:00+03:00
2025-10-30T03:54:00+03:00
2025-10-30T03:54:00+03:00
в мире
китай
южная корея
пекин
си цзиньпин
дональд трамп
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_3ac0003a8c141e20eab27562a3273208.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051447776.html
китай
южная корея
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015770477_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_d20c0703e26913fa54a777214d35b50a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, южная корея, пекин, си цзиньпин, дональд трамп, ли чжэ мен
В мире, Китай, Южная Корея, Пекин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
ЦТК: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС