Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане - РИА Новости, 30.10.2025
22:55 30.10.2025 (обновлено: 23:32 30.10.2025)
Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане
Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане
Музыкант Акмаль Ходжаниязов после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте заявил РИА Новости, что Россия крепчает. РИА Новости, 30.10.2025
Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане

Певец Akmal' после скандала на концерте в Казахстане заявил, что Россия крепчает

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Музыкант Акмаль Ходжаниязов после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте заявил РИА Новости, что Россия крепчает.
"Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем", — сказал артист.
Певец оказался в центре конфликта в Казахстане из-за того, что не принял от поклонницы подарок в пакете цветов украинского флага. После этого тур музыканта отменили, несмотря на аншлаги, якобы из-за инцидента.
Продюсер Анастасия Галкина в беседе с РИА Новости заявила, что концерты отменили из-за перебоев с водоснабжением и подачей электроэнергии, а также из-за проблем с пожарной безопасностью.
"Сожги его": что стало с Akmal, не взявшим на концерте сине-желтый пакет
Заголовок открываемого материала