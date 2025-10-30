https://ria.ru/20251030/rossiya-2051974705.html
Певец Akmal' высказался после скандала с отменой концертов в Казахстане
Музыкант Акмаль Ходжаниязов после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте заявил РИА Новости, что Россия крепчает. РИА Новости, 30.10.2025
