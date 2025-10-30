https://ria.ru/20251030/rossiya-2051970006.html
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей - РИА Новости, 30.10.2025
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Минобрнауки РФ планирует увеличить в следующем учебном году количество бюджетных мест в вузах по инженерным и сельскохозяйственным направлениям, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T22:05:00+03:00
2025-10-30T22:05:00+03:00
2025-10-30T22:05:00+03:00
россия
единый государственный экзамен (егэ)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
https://ria.ru/20251021/ege-2049621620.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ), общество
Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по инженерным направлениям