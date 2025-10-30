Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей - РИА Новости, 30.10.2025
22:05 30.10.2025
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей - РИА Новости, 30.10.2025
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Минобрнауки РФ планирует увеличить в следующем учебном году количество бюджетных мест в вузах по инженерным и сельскохозяйственным направлениям, сообщается в... РИА Новости, 30.10.2025
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах по инженерным направлениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ планирует увеличить в следующем учебном году количество бюджетных мест в вузах по инженерным и сельскохозяйственным направлениям, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"По ряду направлений заложено увеличение бюджетных мест. По инженерным направлениям – на 1169 мест, по сельскохозяйственным – на 594 места, по медицинским – на 166 мест, а также по математическим и естественным наукам", - говорится в сообщении.
Всего министерство выделит вузам РФ в 2026/2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель на уровне прошлого года.
