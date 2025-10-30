Рейтинг@Mail.ru
19:56 30.10.2025
Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства
Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе", - говорится в документе.
Гатагова занимала этот пост с июня 2019 года, следует из информации на сайте Минсельхоза.
Максим Боровой - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Борового назначили заместителем министра сельского хозяйства
8 октября 2024, 19:32
 
Россия
Михаил Мишустин
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Политика
 
 
