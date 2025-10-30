https://ria.ru/20251030/rossiya-2051952212.html
Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе, соответствующее... РИА Новости, 30.10.2025
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
политика
россия
Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельского хозяйства
